Economía beneficiará con quitas de Ganancias a 600.000 trabajadores

En el contexto de la aceleración inflacionaria, Sergio Massa acordó con la CGT eximir del tributo de este impuesto a varios ítems salariales.

El Ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa, resolvió este domingo eximir de la tributación del impuesto a las Ganancias a varios ítems salariales, un beneficio acordado con la CGT que alcanzará a unos 600.000 trabajadores formales.

Entre los conceptos que dejarán de pagar el impuesto se encuentran los bonos por productividad o fallos de caja, los viáticos o pagos por movilidad y las horas extra o adicionales por turno rotatorio. El Gobierno calcula que el beneficio redundará en una mejora en el bolsillo de hasta un 16% para el trabajador formal, aunque ese porcentaje varía de acuerdo al sector.

El Palacio de Hacienda precisó que la quita del tributo de Ganancias anunciada este domingo beneficiará a 600.000 trabajadores formales en total, que son los que actualmente pagan este impuesto en el país. De ellos, 270.000 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 75.000 a la Ciudad de Buenos Aires, 48.800 a Córdoba, 46.400 a Santa Fe, 21.600 a Mendoza, 15.300 a Entre Ríos y 14.300 a Tucumán, por citar las que más cantidad total de empleados formales de altos ingresos poseen.

Se trata de una medida que la central sindical solicitó en el contexto de la fuerte aceleración inflacionaria del último trimestre, ya que desde enero que no se eleva el piso de ingresos para la tributación de este impuesto, actualmente en 404.062 pesos de ingreso bruto. Sin embargo, desde entonces la inflación acumulada fue de más de un 20%.

Pero el atraso de la actualización del piso es bastante mayor, ya que en mayo de 2022 el mínimo no imponible era de 280.792 pesos. Es decir, desde entonces solo subió un 44%, contra una inflación interanual que ya en febrero traspasó la barrera del 100%.

Fuentes cercanas a Massa aclararon a El Destape que todavía resta cerrar algunos detalles de la medida, por lo que todavía no hay una fecha concreta para su formalización. Por lo pronto, se espera que este lunes haya una nueva reunión en la que el equipo económico pondrá a los representantes gremiales al tanto de las novedades que se conocieron este domingo.

Lo que es seguro es que, al no tratarse de la creación de un nuevo impuesto, el asunto no debe pasar por el Congreso sino que es potestad del Poder Ejecutivo, aclararon fuentes oficiales, tal como sucedió con las últimas subas del mínimo no imponible, determinadas por decreto.

El apoyo de la CGT y el vínculo con Massa

De este modo, Massa aludió a un reclamo histórico de los trabajadores formales: el referido a que el salario no es ganancia. De hecho, el propio Héctor Daer, cotitular de la CGT, festejó la medida este domingo en su cuenta de Twitter: "Desde la CGT acompañamos la rápida respuesta del Gobierno para resolver nuestro pedido al Ministro de economía, Sergio Massa, para exceptuar diferentes adicionales convencionales del cómputo en el cálculo del impuesto a las ganancias para todxs lxs trabajadorxs", dijo, y destacó que representa "un aumento del salario real".

Además de Daer, otros referentes sindicales salieron este domingo a respaldar el anuncio de Massa. Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT y Adjunto de Camioneros, expresó su “apoyo y acompañamiento” a la medida y la definió como “una iniciativa del gobierno que tiene como objetivo el cuidado del salario”.

En el sector docente, Daniel Ricci, secretario General de la Asociación de Docentes de la UBA, expresó que “fieles a la creencia de que el salario no es ganancia, renovamos el pedido al ministro Sergio Massa de eliminar este injusto impuesto y generar así un alivio para el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, que hoy en día lo pagan”.

Por su parte, desde el área de economía del conocimiento, Ignacio Lonzieme, secretario General en Unión Informática, manifestó su “total apoyo a la iniciativa” para que los trabajadores no paguen ganancias en diferentes rubros. También celebraron públicamente la medida Graciela Aleña (titular del Sindicato Trabajadores Viales de la República Argentina), el gremio docente de Udocba, la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) y la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca.

Massa vuelve así a cuidar su relación política con la CGT, un sector que puede significarle un importante apoyo en el contexto electoral. Máxime cuando suena la posibilidad de una fórmula conjunta impulsada por el massismo y el kirchnerismo y varios de los gremios de peso alcanzados por Ganancias, como Camioneros o Bancarios, se enmarcan en la CFT cercana a la vicepresidenta.

De hecho, ya en febrero el ministro de Economía, junto a Fernanda Raverta, había resuelto extender el pago de las Asignaciones Familiares de Anses a todos los que no llegasen al mínimo no imponible, satisfaciendo así a un pedido recurrente del moyanismo.

Qué ítems del salario quedarán exentos de pagar impuesto a las Ganancias

Una vez que entre en vigencia la nueva medida, quedarán exentos de pagar Ganancias:

Bonos por productividad, fallo de caja y conceptos de similar naturaleza.

y conceptos de similar naturaleza. Movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas.

y otras compensaciones análogas. Horas extras, adicionales por turno rotatorio y similares.

De cuánto es el mínimo no imponible en abril de 2023

Desde enero de 2023, el mínimo no imponible a partir del cual se debe pagar el impuesto a las Ganancias es de 404.062 pesos de ingreso bruto.

Cuántos trabajadores pagan impuesto a las Ganancias en Argentina

Con la última suba del mínimo no imponible, el Gobierno calcula que actualmente unos 600.000 trabajadores formales pagan Ganancias en el país.

Estos se dividen por provincia de la siguiente forma: