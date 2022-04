Extienden por dos años el plazo de permiso de exploración en dos áreas marítimas de petróleo y gas

La Secretaría de Energía extendió por dos años los plazos de permiso de exploración de petróleo y gas en un área a las empresas Total Austral, Equinor e YPF, y en otra a la Unión Transitoria de Empresas entre Total Austral y BP, ante la dificultad manifestada por las compañías de llevar a cabo las tareas específicas por las restricciones operativas dispuestas en el marco de la irrupción de la pandemia de Covid-19.

La medida se dispuso a través de las resoluciones 267/2022 y 268/2022, publicadas hoy en el Boletín Oficial, referidas a las áreas 123 de la Cuenca Malvinas Oeste (MLO) y 111 de la Cuenca Argentina Norte (CAN), respectivamente.

En los considerandos de las normas se señaló que "diversas empresas en su carácter de operadoras, titulares o representantes de empresas titulares de los permisos de exploración, solicitaron la suspensión del plazo del primer período exploratorio".

Los pedidos se fundamentaron en que "la exploración de hidrocarburos en áreas costa afuera se realiza principalmente a través de la adquisición de sísmica para conocer el potencial de los recursos hidrocarburíferos que se disponen en un determinado lugar".

Eso conlleva "la contratación de buques especialmente diseñados para realizarla, cuya disponibilidad depende del nivel de actividad, logística de la operación y ventanas climatológicas, entre otras variables" que experimentaron demoras a raíz de las restricciones en el tránsito internacional por la pandemia en 2020 y parte de 2021.

Por tales razones, Energía consideró "conveniente" conceder "un plazo razonable para la realización de las actividades pendientes y su posterior interpretación y evaluación técnica y económica".

Las tres áreas fueron adjudicadas en mayo de 2019, en el marco de un proceso de adjudicación de 18 áreas por un total de US$ 724 millones.

Por el área MLO 123, Total Austral, Equinor e YPF ofertaron US$ 44,465 millones, mientras que por la CAN 111, la UTE de Total Austral y BP ofreció US$ 17,38 millones.

Con información de Télam