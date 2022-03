El petróleo cerró con alza de más de 7%: se consolida arriba de los US$ 110

El barril de crudo alcanzó su nivel internacional más alto en 10 días. Estuvo impulsado por la perspectiva de un posible embargo europeo a las exportaciones petroleras rusas.

El petróleo escaló más de 7% hoy en el mercado internacional. Estuvo impulsado por la perspectiva de un posible embargo europeo a las exportaciones rusas de crudo.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo cerró en fuerte alza de 7,12% a US$ 115,62 en Londres, a su nivel más alto en 10 días. En tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril ganó otro tanto, 7,08%, a US$ 112,12 en Nueva York, para colocarse por encima de US$ 110 por primera vez en dos semanas.

Los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de la Unión Europea se reunieron en Bruselas este lunes para examinar nuevas sanciones contra Moscú tras la invasión rusa de Ucrania. "La posibilidad de sanciones adicionales contra Rusia, ya aplicadas por los compradores occidentales" es "un riesgo colosal" y podría impulsar aún más los precios, consideró Stephen Innes de SPI Asset Management.

"Pienso que será duro que toda la UE acepte" un embargo, sostuvo James Williams, de WTRG Economics. Para Andrew Lebow, de Commodity Research Group, solo un deterioro todavía más marcado del conflicto podría "tal vez hacer mover a los alemanes" en este tema, según la agencia AFP.

Un embargo total de la UE privaría a Rusia de destino para unos 2,5 a 3 millones de barriles diarios de crudo, según las fuentes, y a Europa de un cuarto de sus requerimientos de oro negro. Estados Unidos y Reino Unido ya decidieron un embargo sobre el petróleo ruso.