El Gobierno volvió a postergar la aplicación de la “cuota transparente” para prepagas y obras sociales

El Gobierno volvió a postergar la aplicación de la “cuota transparente” para prepagas

El Gobierno volvió a extender el plazo para que prepagas y obras sociales apliquen la “cuota transparente” y ajusten los contratos. De esta manera, dio otros 30 días para implementar este nuevo sistema.

La medida -llevada a cabo por la Superintendencia de Servicios de Salud- se tomó a través de la Resolución 1080/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial que establece una nueva prórroga a la Resolución 1725/2025, que busca estandarizar la información que reciben los usuarios, lo que obliga a las empresas a detallar con precisión qué se está pagando y qué servicios incluye cada plan.

Desde que se comunicó la medida, ya van 210 días de extensión para concretar la puesta en marcha de la implementación, ya que previamente se extendió tres meses y luego dos veces otro mes, el plazo inicial que fijaba solo 30 días. Con la extensión dispuesta, las entidades contarán con otros 30 días adicionales para readecuar sus sistemas de facturación y contratos de cobertura.

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Por qué se extendió la implementación de la cuota transparente

El Ejecutivo argumentó que “a la fecha no se encuentran dadas las condiciones necesarias para la efectiva implementación del régimen”, y detalló que está demorada “la adecuación de los sistemas de facturación y la adaptación integral de los instrumentos contractuales por parte de las entidades alcanzadas”. "La decisión de adoptar una nueva prorroga se tomó con el objetivo de cumplir con una efectiva implementación del régimen aprobado, resultando oportuno y conveniente hacerlo para su adecuada implementación. Esto no altera el espíritu ni el contenido de la Resolución 1725/2025", remarcaron desde el área correspondiente.

Respecto a la decisión, sostuvo que “la presente medida no altera los objetivos ni el contenido sustantivo de la resolución, sino que procura facilitar su ejecución efectiva, manteniendo la tutela de los derechos de los beneficiarios y/o usuarios y asegurando la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud”.

El Gobierno volvió a postergar la aplicación de la “cuota transparente” para prepagas

Qué es la “Cuota Transparente”

El nuevo modelo de factura y estado de cuenta obligatorio tiene como fin que el afiliado no reciba un monto cerrado sin explicaciones. Con este sistema, las prepagas deberán desglosar:

El costo base del plan

Los aportes y contribuciones (en caso de derivación)

El IVA y otros impuestos

Detalle de copagos o servicios adicionales contratados

Qué deben hacer las empresas

Las entidades de salud tienen ahora otro mes extra para cargar sus contratos actualizados en el aplicativo oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).