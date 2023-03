"El país necesita una reparación histórica ferroviaria", afirmó el presidente de Ferrocarriles

El presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Damián Contreras, señaló hoy que "el país necesita una reparación histórica ferroviaria por el rol que cumple el sistema ferroviario en el desarrollo de las economías regionales y el transporte de cargas".

Contreras se expresó así durante una recorrida en ExpoAgro junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano; el Secretario de Planificación, Gastón Jaques; el Presidente de Trenes Argentinos Cargas, Daniel Vispo; el titular de la CNRT, José Arteaga, y la diputada nacional, Micaela Morán.

"Es muy importante que nos acerquemos a todos los sectores. El campo y el ferrocarril tienen que ser aliados porque hoy, gracias al tren, pueden llegar a los puertos y vender lo que producen al exterior con un menor costo logístico", sostuvo.

En ese sentido, agregó que "es necesario también para el sector que se impulse una inversión constante en el sistema, como lo puede garantizar esta ley de reparación histórica ferroviaria, en beneficio de todos los argentinos y argentinas".

Además, participaron de la recorrida, el vicepresidente de la empresa, Pablo Mirolo; el parlamentario del Mercosur, Alejandro Karlen y el Director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini.

Contreras participó de la inauguración de la estación ferroviaria ubicada en San Pedro, provincia de Buenos Aires, lo que permitirá que el tren vuelva a parar después de 30 años.

Al respecto, consideró "muy importante seguir conectando cada vez más a los argentinos. Siempre que inauguramos una estación no sólo vuelve el tren, también vuelve la esperanza y la alegría de toda una ciudad que antes no se sentía de la región porque no tenía como llegar".

Con información de Télam