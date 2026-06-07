Estas transferencias pueden activar los controles de ARCA en junio 2026

Los montos que activan las alertas de ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece controles sobre los movimientos económicos que hacen las personas a través de los bancos y billeteras virtuales. Para no tener problemas con la ex AFIP es importante saber los montos que activan las alertas en junio de 2026.

Cabe recalcar que en caso de pasar los límites mensuales, las entidades pueden solicitar una justificación sobre el origen de los fondos lo cual puede derivar en una investigación por parte del fisco nacional y hasta fuerte sanciones.

A través de distintos sistemas automatizados que cruzan información con entidades financieras y plataformas digitales, ARCA supervisa las operaciones que superan determinados límites establecidos por la normativa actual.

El ente determinó que están obligadas a suministrar información específica aquellas personas físicas que realicen movimientos entre cuentas iguales o superiores a $50.000.000.

Esta actualización es automática y semestral, basada en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), conforme a la Resolución General 5512/2024 y se realizó en marzo.

Además, cabe señalar que el organismo no analiza únicamente una transferencia individual, sino el volumen total de operaciones acumuladas durante el mes.

Cuáles son los límites de las transferencias en junio 2026

Transferencias o acreditaciones : El umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas.

: El umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Extracciones en efectivo: El umbral actual es de $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas.

El umbral actual es de $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas. Saldos bancarios a último día del mes : El límite es de $50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas.

: El límite es de $50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales : Se pueden hacer estas operaciones sin problemas hasta $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas.

: Se pueden hacer estas operaciones sin problemas hasta $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas. Tenencias en sociedades de bolsa : El límite actual es de $ 100.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas.

: El límite actual es de $ 100.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Compras de consumidor final : Se podrán hacer compras de hasta $ 10.000.000 sin que ARCA requiera información adicional.

: Se podrán hacer compras de hasta $ 10.000.000 sin que ARCA requiera información adicional. Pagos : El límite es de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 millones para personas jurídicas.

: El límite es de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 millones para personas jurídicas. Plazos fijos: El monto máximo permitido por la ex AFIP es de $ 100.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas.

Cuando los movimientos superan esos niveles, lo que ocurre es un reporte, pero ese reporte puede dar lugar a un análisis posterior, ya que la ex AFIP cruza esos datos con la información fiscal del contribuyente.