China invertirá u$s1100 millones para mejorar transporte eléctrico en AMBA

La Secretaría de Energía busca financiamiento chino para obras que beneficiarán directamente a millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires con la construcción de una Estación Transformadora.

La Secretaría de Energía y la empresa china CET dieron un paso más en la búsqueda de financiamiento para la ejecución de obras fundamentales para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, que beneficiarán directamente a millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires. Con la construcción de una nueva Estación Transformadora y más de 500 km de tendido eléctrico de alta y extra alta tensión, es la mayor de este tipo en el AMBA en los últimos 30 años.

El secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, mantuvieron una reunión con las autoridades de la empresa China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. (CET), y su sucursal CET Argentina, para la conformación del contrato de diseño de ingeniería, suministro y construcción de la obra “Proyecto de mejoramiento de la Red Nacional 500 kV Área Metropolitana de Buenos Aires Etapa I”, con una inversión de más de 1.100 millones de dólares.

El encuentro contó con la participación de representantes diplomáticos de ambos países y funcionarios del Bank of China sucursal Argentina y del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC).

La obra permitirá ampliar la capacidad de suministro eléctrico existente en el AMBA, especialmente a partir de nuevas fuentes de origen renovable, fortalecerá el anillo energético del AMBA para garantizar la confiabilidad de operaciones y el abastecimiento seguro de la zona más poblada y con mayor demanda del país y hará más eficiente al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), sentando las bases para un crecimiento sostenido.

"La inversión de más de 1.100 millones de dólares va a ser posible gracias a la colaboración, al trabajo en conjunto y la cooperación entre la Argentina y China”, sostuvo Martínez. Resaltó la colaboración conjunta del gobierno argentino y el gobierno chino, con el trabajo que han hecho los equipos técnicos tanto de la embajada china como también la embajada argentina en china, también agradecer el trabajo del embajador y del agregado.

“Esta es una obra fundamental y estratégica para consolidar el sistema eléctrico del Área Metropolitana y garantizar el abastecimiento seguro para toda la población metropolitana, y conseguir el financiamiento es vital. Es una inversión extraordinaria y una gran apuesta a futuro que requiere de dar estos pasos previos”, destacó Basualdo.

El Proyecto AMBA I reforzará el anillo energético del Área Metropolitana a través de la construcción de un nuevo nodo, la Estación Transformadora (ET) Plomer 500/220/132 kV, dado que las ET Ezeiza y General Rodríguez ya operan al límite de su capacidad en términos de carga, y ampliará el ingreso de energía eléctrica desde el SADI mediante el tendido de más de 500 km de alta tensión en 500kV, 220kV y 132kV.

La nueva ET Plomer abastecerá parte de la demanda hoy cubierta desde la ET Ezeiza, permitiendo que ésta reduzca su carga y mitigando el nivel de cortocircuito en las barras de 220 y 500 kV. Por su parte, el nuevo tendido de 500 km. de alta tensión incrementará el número de corredores para el ingreso de energía eléctrica al AMBA desde el sur y el norte, posibilitando especialmente el acceso de nuevas energías de origen renovable.

Finalmente, el nuevo tendido eléctrico permitirá mejorar las condiciones de alimentación de la demanda instalada en las ET de Luján, Mercedes, Zappalorto y Casanova, disminuyendo la posibilidad de cortes y evitando Energía No Suministrada (ENS) en el anillo energético del AMBA. La obra prevé la actualización de los sistemas del SADI, tanto de respuesta automática como de ciberseguridad, en la prevención de nuevos desafíos.