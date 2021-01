Vallejos apuntó contra la Mesa de Enlace por el paro de tres días

La diputada nacional y economista Fernanda Vallejos apuntó contra el sector agropecuario que encabeza el paro por las últimas regulaciones respecto al mercado del maíz. En un tono muy crítico, la legisladora también apuntó contra los formadores de precio que inflan el precio de los alimentos.

Quien supo ser primer candidata a diputada por el kirchnerismo en 2017 aseveró: “Veo una postura que tiene que ver con una prepotencia que no contempla lo que pasa alrededor”. Y añadió: “Eso vale para el caso del agro, pero también para los formadores de precios en la industria alimenticia”.

En diálogo con Giselle Tipper en El Destape Radio, la legisladora insistió con su crítica al sector económico y sostuvo: “No puede ser que la responsabilidad de la dirigencia económica sea llenarse los bolsillos de plata y fugar el excedente sin retribuir en nada al país”. Al mismo tiempo, remarcó: “En esta Argentina los ricos son cada vez más ricos, y los pobres más pobres”.

FMI y crisis en Estados Unidos

En otro aspecto, Vallejos llamó a “no aceptar las pretensiones del FMI”, y criticó a la gestión de Mauricio Macri por haber vuelto al Fondo: “El endeudamiento de Macri fue una hipoteca no para lo que dura un gobierno, sino para muchísimo tiempo más”. “Y recalcó: "Ya no queda ninguna duda de que el préstamo del FMI se trató de una decisión política de financiar la campaña del ex presidente”.

Por otra parte, la diputada se refirió al conflicto que se desencadenó en el Congreso de los Estados Unidos: “Lo que sucedió habla de un profundo deterioro de la democracia norteamericana y de todo aquello que se proclama y se utiliza para intervenir en otras regiones”.

“Ojalá Estados Unidos pueda reconstruir una democracia verdadera que se cristalice en su relación con el resto de los países, en particular los periféricos”, señaló.