Vasco Martínez: "Nuestra inflación nos da bastante más abajo que la del INDEC"

En un contexto de alta sensibilidad económica, Juan Vasco Martínez, Director Ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), arrojó datos contundentes sobre la dinámica de precios en las grandes cadenas. En diálogo con El Destape 1070, el directivo aseguró que la medición interna del sector se ubica significativamente por debajo de las cifras oficiales del INDEC, marcando una desaceleración drástica en el costo de la canasta básica durante el último mes.

La brecha entre la percepción de los consumidores y las estadísticas oficiales sumó hoy un nuevo capítulo. Según el principal referente de las grandes cadenas de consumo masivo en Argentina, el comportamiento de los precios en las góndolas está mostrando una realidad distinta a la de los indicadores generales. Juan Vasco Martínez, desde la ASU, fue tajante: "Nuestra inflación nos da bastante más abajo que la del INDEC".

Precios de góndola

Para el sector que agrupa a los principales supermercados del país, el mes de marzo cerró con una variación mínima. Martínez precisó que, para sus registros, los precios aumentaron apenas un 1% en el último período. Esta cifra se desprende de un seguimiento directo sobre el precio de góndola, el cual arroja una cifra interanual del 22%, un número que contrasta con las proyecciones inflacionarias más pesimistas del mercado.

El directivo explicó que este fenómeno responde a una estrategia activa de las empresas. "Estamos haciendo esfuerzos para mantener los precios competitivos", señaló, subrayando que actualmente al consumidor se le está ofreciendo un mejor precio final gracias a diversas promociones y la absorción de ciertos costos operativos para no trasladarlos directamente al ticket.

A pesar de la estabilidad reportada en los productos de la canasta básica, Martínez no ignoró los factores de presión que acechan a la economía. Uno de los puntos críticos mencionados fue la política energética y su traslación a la logística. "El aumento de los combustibles afecta a toda la cadena de producción", advirtió el titular de ASU.

Curiosamente, Martínez desmitificó el rol de ciertos alimentos clave en la rentabilidad de las grandes cadenas, afirmando que "la carne no es determinante en la venta de los supermercados", dándole mayor relevancia a los productos de almacén y limpieza en el volumen diario de transacciones.