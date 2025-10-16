Santiago Mignone, presidente de IDEA: "Los salarios son bajos y tienen que mejorar"

Foto: IDEA

Santiago Mignone, presidente de IDEA, opinó que los salarios en la Argentina "son bajos y tienen que mejorar", aunque "no son bajísimos". "El costo laboral es alto, el salarial no necesariamente", dijo en El Destape 1070.

“Este coloquio tiene como eje la competitividad y poder producir mejores productos a mejores precios y poder competir internamente y en el mundo”, expresó y continuó: “Valoramos lo que se hizo en materia de inflación y con el equilibrio fiscal para comenzar a ordenar la macroeconomía y, dentro de ese contenido, la agenda del gobierno que implica la reforma impositiva y laboral son necesarias para buscar esa competitividad”.

Luego, el presidente de IDEA destacó: “El empleo durante la gestión de Milei no ha crecido ni decrecido significativamente con lo cual se condice con el desarrollo de un plan de estabilización de la economía que todavía no ha finalizado”.

“La economía recuperó, pero a niveles anteriores; no ha logrado mostrar un crecimiento”, consideró y continuó: “La pérdida del salario era mucho peor en los niveles de inflación que veníamos sufriendo en los últimos años, que el salario se derretía”

La reforma laboral

Asimismo, Santiago Mignone habló sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. "Tiene que ver con la búsqueda de una mayor formalidad en el empleo. Solo una tercera parte de la población económicamente activa son trabajadores formales, luego otro tercio son trabajadores monotributistas y el resto son no registrados”, expresó y continuó: "El costo laboral no salarial que implica tener un trabajador formal está calculado dentro del 79% mientras que el costo de un monotributista es 14%. El incentivo para no registrar a un trabajador es muy grande".

“Las multas por trabajo informal era un negocio que incentivaba a los juicios laborales dislocados porque esa multa no iba al gobierno y se lo terminaba llevando el abogado que representaba al trabajador y por eso las Pymes dejaron de contratar", prosiguió e insistió: “Está faltando avanzar sobre las reformas laborales. Eliminar las multas por trabajo informar es solo una medida".