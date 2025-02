De Pablo advirtió sobre la posible ingerencia de Trump en el acuerdo con el FMI: "Es un peligro"

Juan Carlos de Pablo analizó el posible nuevo acuerdo con el FMI.

El economista Juan Carlos de Pablo sostuvo que “la política económica argentina no depende de un acuerdo con el Fondo” y pidió remarcó que Javier Milei no debe utilizar su relación personal con Donald Trump para acordar con el FMI. "Es un peligro”, advirtió en diálogo con El Destape 1070.

“El Presidente dijo que no va a devaluar y el lógico que lo diga, pero lo que hace es ratificar una política económica centrada en el equilibrio fiscal, que tiene un correlato monetario y otro cambiario”, afirmó De Pablo, que hasta hace unos meses visitaba frecuentemente la Quinta de Olivos para escuchar ópera con el mandatario.

“La política cambiaria la puede modificar, pero eso no significa que lo vaya a hacer, pero yo vengo diciendo todo el 2024 y lo ratifico, todas las decisiones son para evitar el salto devaluatorio”, agregó el economista. De esta forma, respaldó los dichos de Javier Milei al negar una devaluación brusca en el corto plazo.

“El centro de un acuerdo con el Fondo es la política fiscal y eso está sobre cumplido, creo que no habrá ningún inconveniente, más allá de la lógica de la burocracia", remarcó De Pablo. Según su visión, el acuerdo aún no se produjo porque los técnicos del FMI "estàn calientes" con Argentina por el crédito que se aprobó en 2018 sin ningún fundamento técnico.

“La política económica argentina no depende de un acuerdo con el Fondo”, continuó y sugirió que "la relación Milei-Trump te puede servir", pero recomendó no utilizarla. "La política económica argentina, a Dios gracias, no necesita a Trump. Es un peligro", advirtió De Pablo.

En cuanto a apertura importado impulsada por la administración libertaria, el economista subrayó que "el Gobierno tiene que equilibar las medidas que adopta pro importaciones y pro producción local". "Yo no tengo ningún problema que se funda un tipo porque el dueño de la empresa es idiota. Pero que se funda por presión impositiva, local o nacional, un problema gremial o judicial es una barbaridad", añadió.

Milei ratificó que "el dólar no está atrasado" y que al acuerdo con el FMI "le falta el moño"

El presidente Javier Milei afirmó que el precio del dólar tenderá a bajar en relación al peso, adelantó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya está resuelto y posicionó a José Luis Espert como el principal candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

"El dólar se tiene que caer como un piano y le voy a responder al impresentable de Cavallo", sostuvo Milei en una entrevista con A24. "No vamos a devaluar de ninguna manera, el peso se va a revalorizar", agregó.

El acuerdo con el FMI

Acerca de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para tomar nueva deuda, Milei sostuvo que "al acuerdo solo le falta el moño" y dijo que "el programa incluye fondos frescos", es decir, dólares por fuera de los 44.500 millones que Argentina ya le adeuda al organismo de crédito, aunque no reveló por qué monto.

Aun así, aseguró que estos fondos extra del FMI llegarán "sin incrementar la deuda", porque "irán destinados a cancelar deuda con el Banco Central”. En ese sentido, anticipó que ese será el argumento del Gobierno para evitar que el acuerdo con el organismo pase por el Congreso.

Milei descartó una reforma previsional y echó al titular de ANSES

Por otra parte, Milei aclaró que “la reforma jubilatoria no es para este momento”, al desmentir las declaraciones formuladas por el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros.

Así, el jefe de Estado echó por tierra con la posibilidad de que el cambio en el sistema previsional se debata este año. De los Heros había señalado, el domingo, que el Gobierno buscará impulsar una reforma previsional “antes de fin de año”, con la idea de ir hacia un sistema de monto jubilatorio proporcional a la cantidad de años aportados. Horas mas tarde, el Gobierno informó su distitución y el nombramiento de Fernando Bearzi en el cargo.