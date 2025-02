El gobierno de Javier Milei profundizará su posición de aislamiento y Argentina dejará otro organismo internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esto se da en la misma semana en la que se anunció que se retirará al país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), decisión que, afirman en Casa Rosada, se tomará aunque Estados Unidos pueda llegar a dar marcha atrás con una medida similar.

Milei ordenará el retiro de Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Según confiaron a El Destape fuentes de la Casa Rosada, Argentina dejará el consejo de Derechos Humanos de la ONU. Al igual que la salida de la OMS, esta decisión se da en sintonía con el accionar de Donald Trump en en el inicio de su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. "Al Consejo no le interesan los derechos humanos ni los respetan", señalaron en la cúpula mileista, poniendo como ejemplo la situación de Israel y Venezuela.

De todos modos, la decisión parece ser más una posición política para generar revuelo mediático que un hecho en sí ya que hoy Argentina no forma parte de ese organismo. El Consejo de Derechos Humanos está integrado por cuarenta y siete Estados Miembros los cuales son elegidos por la Asamblea General por un período de tres años. Argentina lo integró en los últimos dos períodos por lo que ahora no puede ser reelegido.

El martes, Trump avanzó con nuevos decretos que retiran a Estados Unidos de organismos multilaterales. Entre las órdenes que firmó, se encuentran la que habilita la salida de su país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la revisión de la "participación estadounidense en la UNESCO" al considerar que tiene un sesgo "antiestadounidense". También ordenó el congelamiento de los fondos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

¿Milei puede sacar a la Argentina de la OMS?

El Gobierno anunció el miércoles que Argentina saldrá de la OMS. "La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia del Covid-19 que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más grande de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados", dijo en ese momento el vocero presidencial Manuel Adorni.

Adorni había afirmado que Milei instruyó al canciller Gerardo Werthein para retirar la representación argentina en el organismo, pero no es tan sencillo, según señalaban a este medio voces de la oposición. Sin dejar de obviar que se podrían caer varios contratos y carencia de vacunas e insumos, la decisión debe pasar por el Congreso.

Desde la Casa Rosada consideran que no es así. "Será por una resolución, no hace falta un Decreto de Necesidad y Urgencia y no va a pasar por el Congreso", acotaron a El Destape en Casa Rosada. Para el mileismo, basta con una orden de Presidencia a Cancillería y que esta emita una resolución.

En las últimas horas, la agencia Reuters difundió que entre asesores de Trump circulaba la idea de no salir de la OMS, sino entablar una negociación con el organismo, a cambio de poner al frente a un estadounidense. Lejos de querer quedar en off side, cerca de Milei confirman que avanzarán en la salida del ente mundial, pese a este freno de la administración del magnate.