Las autoridades estadounidenses buscan una salida para el banco First Republic

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), en coordinación con otras autoridades federales de Estados Unidos, se encuentra negociando una posible subasta a otros bancos del First Republic Bank, una de las entidades más impactadas por las recientes turbulencias en el sector.

La FDIC es una agencia estatal que protege a los depositantes de los bancos en el caso de que estos quiebren.

La idea –compartida con otras autoridades gubernamentales- es evitar que esto ocurra y la agencia vuelva a sufrir otro golpe en sus fondos de reaseguro, tras las caídas del Signature Bank y del Silicon Valley Bank (SVB).

Una de las salidas que evalúa y promueve es encontrar otros bancos dispuestos a adquirir sus activos o a inyectarle liquidez, pero hasta ahora no encontró una respuesta favorable del sector privado.

Previamente, en marzo pasado, once grandes bancos de Estados Unidos -entre ellos el JPMorgan, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo- desembolsaron US$ 30.000 millones en sus cuentas, en un plan acordado con el Gobierno tras la fuerte corrida en sus depósitos como resultado del colapso del SVB y el temor a un efecto contagio.

Si bien, tras el rescate, el First Republic se había estabilizado, el lunes pasado el banco presentó su balance trimestral donde comunicó una caída del 41% en sus depósitos entre fines de 2022 y fines de marzo.

Esta corrida, peor de la anticipada, llevó a un hundimiento en la cotización del banco en la bolsa, que ya cayó un 97% en lo que va del año.

La FDIC le solicitó hoy a firmas como JPMorgan y PNC Financial Servicies que envíen sus ofertas definitivas de compra o rescate para mañana domingo, luego de recibir un interés a principios de esta semana, según indicaron fuentes consultadas por la agencia Bloomberg.

En concreto, les pidió que propongan un precio para los activos y cuánto será el costo que la FDIC tendría que asumir con sus fondos.

La idea de los reguladores es buscarle una venta más ordenada de los activos que lo que ocurrió con el colapso del SVB y el Signature.

Aún se desconoce si los reguladores buscarán una venta “a mercado abierto”, sin tener que declarar formalmente al First Republic en quiebra y tomar sus operaciones, como ocurrió con los dos bancos colapsados en marzo.

Se especula que esta salida “ordenada” sería posible tras la fuerte caída del valor de mercado del banco, tras descender más de US$ 22.000 millones a principios de marzo a un precio actual de $ 650 millones.

De todas formas, existen obstáculos: el JPMorgan, por ejemplo, necesitaría una excepción a las reglas para poder comprar los activos del First Republic, pues es uno de los grandes bancos estadounidenses que ya superan el 10% de los depósitos totales del país.

Esto –según la normativa- le impediría adquirir otra institución equivalente para evitar un abuso de la posición de mercado.

Una de las complicaciones que tiene el banco es, precisamente, su cartera de activos, compuesta de una gran cantidad de préstamos a baja tasa de interés, lo cual perdió atractivo en un contexto de subas de tasas por la Reserva Federal (FED).

La corrida que sufrió no ayuda en el proceso: en el caso de tener que vender esos créditos para poder hacerse de liquidez, los tendría que declarar como pérdidas, lo cual hace poco atractivo a los otros bancos para adquirirlo.

“Estoy sorprendido y decepcionado que esta situación se haya prolongado tanto, con las acciones del banco cayendo 95%. Espero que, entre los bancos, la FDIC, o las autoridades públicas encuentran una solución en los próximos 10 días”, cuestionó el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, en una entrevista televisiva, al cuestionar la falta de una solución inmediata para el First Republic.

Según Summers, hace falta una solución para dejar en claro que los depósitos sin asegurar –mayores a US$ 250.000- “están bien”, advirtiendo que, de lo contrario, hay riesgo de contagio a otros bancos.

“Hay cosas como los incendios de bosques, que son más fáciles de prevenir que de contenerlos cuando inician”, advirtió.

Con información de Télam