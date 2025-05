La balanza comercial se achica y en abril fue de apenas 200 millones de dólares

El intercambio comercial aumentó 17% en abril, en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de USD 13.124 millones, informó el Indec. Sin embargo, el dato que preocupa al Gobierno es que el superávit se acotó a una cifra apenas superior a los U$S 200 millones.

En abril, las exportaciones totalizaron U$S 6.664 millones y las importaciones, U$S 6.460 millones, de modo que la balanza comercial registró un superávit de apenas U$S 204 millones. Al compararlo con el mismo mes del año anterior, se observa una disminución de U$S 1.603 millones. Los resultados positivos en este segmento se vienen achicando cada vez más, lo cual enciende las alarmas del equipo económico ante la obligación de cumplir con las metas de acumulación de reservas pactadas con el FMI.

La suba de las exportaciones fue impulsada por un alza de 3,2% en las cantidades exportadas, mientras que los precios registraron una caída de 0,8%. Al analizar los datos desestacionalizados y en términos de tendencia-ciclo, se registró una disminución de 5,7% y 1,1%, respectivamente, en comparación con el mes anterior.

En cuanto a las importaciones, el crecimiento se atribuye a un aumento de 41,9% en las cantidades importadas y a una disminución de 3,2% en los precios. Al analizar los datos desestacionalizados, se registra una suba de 2,6% en las importaciones y de 0,7% en la tendencia-ciclo, en comparación con el mes anterior.

Se extiende la rebaja de retenciones

El Gobierno extenderá la rebaja temporal de retenciones para la cosecha fina -el trigo y la cebada- hasta el 31 de marzo de 2026, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida no alcanza a la soja, el maíz, el girasol, el sorgo y todos sus subproductos, que a partir del 1 de julio pagarán nuevamente derecho de exportación a valores de principios de año.

"Las exportaciones de estos productos y sus derivados acumulan alrededor de U$S 4.000 millones por año, cerca de un 5% del total de las exportaciones argentinas", dijo Caputo. La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) salió a respaldar la medida.

"Celebramos la decisión del Ministerio de Economía de extender la baja de retenciones. Es el camino correcto", dijo la entidad. Pero consideró que "sería deseable que hagan lo mismo con los granos de la cosecha gruesa -soja y maíz- que tienen alto impacto en la producción y exportación en la Argentina".