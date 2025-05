Luis Caputo se complicó solo y afirmó que el programa económico depende de las reservas: en mayo cayeron 700 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el andar de la meta de acumulación de reservas pactada con el FMI define cómo va el rumbo del programa económico. Lo que no dijo el exfuncionario de Mauricio Macri fue que en lo que va de mayo, las arcas del Banco Central disminuyeron en casi 700 millones de dólares, lo cual evidencia los problemas del Gobierno.

En el marco del AmCham Summit 2025, donde confluyen todas las empresas norteamericanas, Caputo afirmó que el nivel de las reservas "es una consecuencias de si el programa está funcionando o no" y subrayó que "si el programa funciona, esa métrica no será un problema". El conflicto es que tras el cierre de la rueda del martes, las reservas del Banco Central (BCRA) finalizaron en U$S 38.267 millones, lo cual evidencia una baja diaria de 32 millones, mientras que en el mes caen U$S 693 millones.

En otra preocupante declaración, Caputo deslizó que el aumento de las reservas brutas del BCRA puede ser motivado por el acceso a "capital de mercados externos", lo cual supone la decisión política de no generar dólares genuinos, sino de tomar más deuda privada. Sucede que, según el esquema cambiario vigente, la autoridad monetaria sólo puede comprar divisa norteamericana si la cotización del tipo de cambio desciende al piso de la banda, fijado en los 1.000 pesos. Desde el debut del "cepo flexible", eso nunca pasó.

Se achica el superávit comercial, se achica el flujo de dólares

El intercambio comercial aumentó 17% en abril, en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de U$S 13.124 millones, informó el Indec. En abril, las exportaciones totalizaron U$S 6.664 millones y las importaciones, U$S 6.460 millones, de modo que la balanza comercial registró un superávit de apenas U$S 204 millones, una cifra muy acotada.

La suba de las exportaciones fue impulsada por un alza de 3,2% en las cantidades exportadas, mientras que los precios registraron una caída de 0,8%. Al analizar los datos desestacionalizados y en términos de tendencia-ciclo, se registró una disminución de 5,7% y 1,1%, respectivamente, en comparación con el mes anterior.

En cuanto a las importaciones, el crecimiento se atribuyó a un aumento de 41,9% en las cantidades importadas y a una disminución de 3,2% en los precios. Sin el aporte de la exportación del rubro de energía posible por el gasoducto, se hubiera registrado déficit comercial.