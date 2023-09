Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 9 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El Banco Central terminó la última rueda de la semana con compras por US$ 104 millones en el mercado. En la semana totalizó compras por U$S 195 millones y en septiembre acumula U$S 196 millones.

El dólar blue bajó 15 pesos y este sábado 9 de septiembre abrió a 705 pesos para la venta. De esta forma, la brecha cambiaria se posiciona a 98% respecto del dólar oficial. Hace 3 horas A cuánto abre el dólar blue este sábado Dólar blue Tras jornadas de descenso en la semana, el dólar blue bajó 15 pesos y cerró a $ 705. Dólar oficial El dólar oficial minorista cotiza a $ 297,54, con una suba de $1,02 respecto de la víspera. Dólar bursátil En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 0,4% a $ 741,75, y el dólar MEP ascendió 1,8% a $ 687,08. Dólar mayorista El dólar mayorista se mantuvo en $ 285,25, con un aumento de $1,05 en relación con el cierre previo. Dólar solidario y dólar tarjeta En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubica en $ 639.62, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-,cotizó a $ 660,60.