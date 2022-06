Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 16 de junio y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo muestra una importante caída luego de dos días de fuerte suba.

El dólar blue mantiene la baja de siete pesos y se vende a $ 217 este jueves 16 de junio en el mercado paralelo. De esa forma, se ubica por encima del solidario, pero sigue por debajo del financiero. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 73%, todavía lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

A su vez, el dólar financiero cotiza en alza. El MEP o “Bolsa” se incrementa hasta los $ 231,95. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) escala hasta los $ 239,65. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, el MEP atado al GD30 trepa hasta los $ 232,59, mientras que el CCL Cedear retrocede a $ 239,78.

El dólar solidario con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $ 211,23. El riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, bajó a los 2.126 puntos.

La caída en el valor del dólar ocurre luego de que el gobierno nacional anunciara que tomará medidas para contener la suba de la divisa que se disparó más de diez pesos ante la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba la tasa de interés.

Qué pasó el miércoles en los mercados

El S&P Merval tuvo un aumento de 1,4% hasta las 88.595 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Cresud (4,9%), BBVA (3,5%) y Pampa Energía (2,5%). A contramano, retrocedieron Transener (-0,9%), Sociedad Comercial del Plata (-0,5%) y Mirgor (-0,4%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Cresud con 6,7%. También avanzaron Despegar (5,6%), Mercado Libre (5,1%) y Edenor (4,4%). Por su parte, disminuyeron Tenaris (-1,3%), IRSA Propiedades Comerciales (-0,5%) y Transportadora Gas del Sur (-0,2%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, bajó 0,2% hasta los 2.121 puntos.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones positivas. Presentaron las mayores ganancias el Bonar AE38D (1,1%), el Bonar AL29D (0,4%) y el Bonar GD30D (0,2%).

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 269,577 millones, en futuros MAE U$S 64 millones y en el Rofex U$S 596 millones. La demanda de divisas para atender pagos al exterior volvió a superar la oferta privada, exigiendo importantes intervenciones oficiales.