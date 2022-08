Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 11 de agosto y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo muestra dos días de aumento. Qué pasa con las demás monedas.

Luego de subir por dos días consecutivos, el dólar blue abre los mercados este jueves 11 de agosto a $ 295 para la venta. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se vende en cuevas clandestinas se ubica aproximadamente en el 109%.

Dólar MEP y CCL

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja a $284,75; mientras que el MEP se mantiene a $ 280,90.

Dólar oficial y mayorista

El dólar mayorista, en tanto, se vende a un promedio de $ 134,02. Por su parte, el dólar oficial abre a $ 140,89, por lo que aumentó en el día 89 centavos.

Dólar solidario y dólar turista

El dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, cerró este miércoles a $ 232,47. En tanto, el dólar turista o tarjeta -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 246,56.

Riesgo país hoy

El riesgo país -índice realizado por el JP Morgan para medir el nivel financiero y crediticio de los países- bajó un 1,2% en la jornada para cerrar a 2.441 puntos básicos.

Qué pasó en los mercados el jueves

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con compras por un monto aproximado de US$ 15 millones, en una rueda en la que se concretaron pagos por 50 millones de dólares en el rubro energía. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 315 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 53 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 529 millones.

El Banco Central espera recuperar reservas

El titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, anticipó que espera que la entidad monetaria que preside no pierda o incluso gane reservas durante agosto, principalmente gracias a la reducción de las importaciones en energía. "Esperamos que los pagos en energía (por importación) se reduzcan en más de 600 millones de dólares en agosto para mejorar la situación en la balanza cambiaria", detalló Pesce en diálogo con El Destape Radio.

Según su proyección, mientras que en julio hubo importaciones energéticas por 2.400 millones de dólares, en agosto espera que "queden por debajo de los 1.800 millones de dólares y en septiembre por debajo de los 900 millones de dólares", tal como en abril pasado. De este modo, Pesce rechazó que en el verano pueda haber tanto gasto en importación de energía como en invierno.