Cómo pagar los dólares de la tarjeta en junio de 2025 y evitar los recargos

Conviene pagar los consumos en pesos o en dólares

Con el nuevo esquema cambiario vigente desde abril, las personas físicas pueden comprar libremente dólares por home banking sin recargos ni topes. Sin embargo, los consumos en dólares realizados con tarjeta siguen alcanzados por un recargo del 30% si se pagan en pesos. Para quienes viajan al exterior, contratan servicios internacionales o tienen suscripciones como Netflix o Spotify, esto representa un costo adicional significativo.

La clave para evitar ese recargo es pagar con dólares el saldo en dólares del resumen de la tarjeta. El procedimiento es completamente legal, se puede hacer por canales digitales y permite ahorrar hasta un 24%, según la cotización vigente.

¿Por qué conviene pagar en dólares?

El recargo del 30%, vigente desde 2020, se aplica únicamente cuando el saldo en dólares de la tarjeta se abona en pesos. Al hacerlo, el sistema liquida el consumo al llamado “dólar turista” o “dólar tarjeta”, que es el dólar oficial más el 30% de impuestos adicional.

Por el contrario, si se paga el resumen directamente con dólares –comprados previamente al tipo de cambio oficial o MEP–, el recargo no se aplica. Esto se debe a que no hay conversión de moneda, y por lo tanto no corresponde la percepción fiscal.

¿Cómo se hace?

El proceso consta de tres pasos clave, y debe realizarse antes del vencimiento del resumen:

Solicitar un "stop debit" en el banco

Es necesario desactivar el débito automático para evitar que se cobre el resumen completo en pesos. Esto se puede gestionar desde el home banking, por teléfono o presencialmente en la sucursal. Comprar los dólares necesarios por home banking o vía MEP

La persona debe adquirir la cantidad exacta de dólares que desea aplicar al pago del resumen. Puede hacerlo por el canal bancario tradicional (sin recargo) o a través del mercado financiero. Pagar el resumen con dólares

Desde la plataforma del banco, se debe seleccionar la opción de pagar el saldo en dólares usando los fondos disponibles en la caja de ahorro en dólares. Si el banco lo permite, también se puede abonar en sucursales con dólares en efectivo.

Una vez hecho esto, el resumen en pesos también debe ser pagado, pero descontando el importe correspondiente al recargo del 30%, identificado como “Percepción”. Esa percepción puede omitirse legalmente en este caso, sin generar intereses ni deuda adicional.

Cómo pagar en dólares

Qué tener en cuenta

Esta operatoria solo puede realizarse hasta el día del vencimiento del resumen.

Si el pago en dólares no se realiza a tiempo, el banco pesificará la deuda automáticamente al tipo de cambio más el recargo.

El procedimiento varía levemente según la entidad bancaria, por lo que se recomienda consultar con antelación.

Cómo pagar los consumos en dólares

¿Se puede evitar el recargo con tarjeta de débito?

Sí. Si el titular tiene una cuenta en dólares asociada a su tarjeta de débito, puede configurarla para que las compras en el exterior se debiten directamente en esa moneda. En ese caso, el banco toma los dólares sin aplicar el recargo del 30%.

¿Qué consumos siguen alcanzados por la percepción del 30%?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la AFIP, aclaró que las siguientes operaciones mantienen el recargo si se pagan en pesos:

Compras con tarjeta en el exterior.

Servicios contratados a empresas no residentes.

Turismo y transporte internacional.

Suscripciones a plataformas extranjeras (Netflix, Spotify, etc.) si se abonan en pesos.

¿Qué pasa si ya pagué el recargo?

En caso de haber abonado el 30% adicional, ese monto actúa como una percepción a cuenta de Ganancias o Bienes Personales. Si el contribuyente está inscripto en alguno de estos impuestos, podrá descontarlo en la próxima declaración jurada.

En caso contrario, podrá pedir la devolución a ARCA, aunque el trámite solo estará habilitado a partir de 2026.