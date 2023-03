Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 1 de marzo

En el primer día de marzo, cuál es el valor del dólar oficial, el blue y el del mercado financiero. A cuánto cotiza este miércoles 1 de marzo de 2023.

En el comienzo de un nuevo mes, el dólar blue sigue en descenso y se negocia a un promedio de $375 para la venta este miércoles 1 de marzo. De esta forma, la brecha cambiaria entre el valor del Blue y el Dólar Oficial es del 88,56% en promedio, aproximadamente.

Dólar blue

El Dólar Blue cotiza con un promedio de $371 para la compra y $375 para la venta luego de retroceder 2 pesos de la cotización del lunes y otros dos pesos este martes. De esta manera, descendió cuatro pesos en los últimos dos días hábiles.

Dólar Oficial

Sin los impuestos correspondientes, el Dólar Oficial se encuentra en $195.39 para la compra y $205.02 para la venta, con un incremento respecto al último registro de la semana pasada.

Dólar CCL y MEP

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) asciende 0,3% hasta los $366,14 y el MEP cotiza estable en $356,16, tras el tramo final de la jornada de ayer.

Dólar solidario

Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $265,71 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor fue de $337,24.

Dólar turista y dólar Qatar

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $357,68, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $408,78.

Mercados financieros

El Banco Central cerró la última jornada del mes con compras por 20 millones de dólares, encadenando así su segunda ronda seguida con adquisiciones tras el saldo positivo de 33 millones registrado el lunes. De esta forma, la autoridad monetaria compró divisas en cuatro de las últimas cinco jornadas cambiarias.

Más allá de los buenos resultados del lunes y de martes, la semana pasada el BCRA finalizó con un saldo negativo de US$ 21 millones y en todo febrero acumuló un rojo de US$ 871 millones. Asimismo, en enero la autoridad monetaria registró en total ventas por US$ 190 millones. Por este motivo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) cambió las metas de acumulación de reservas.

En tanto, el volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$ 475 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 137 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 1.746 millones.