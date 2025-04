Fin del cepo al dólar: los sojeros festejan la devaluación implícita del 30% del tipo de cambio oficial

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció su segunda devaluación del peso desde la asunción de la administración Milei, al confirmar el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. A partir del lunes comenzará a regir un esquema de bandas que podría llevar el tipo de cambio oficial de la actual zona de los 1000 pesos hasta los 1400 pesos, lo que implicaría una nueva devaluación del casi 30%.

“Se devalúa con inflación creciente y sin atacar las causas de la misma. Ni hablemos de una apertura que te come las reservas a contra mano del mundo”, analizó el ex presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, minutos después de la conferencia de prensa realizada por Caputo y el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausilli.

La decisión oficial también conlleva la eliminación del llamado “dólar blend”, esquema que le permitía a los sojeros recibir una suerte de tipo de cambio diferencial entorno a los 1129 pesos, una diferencia de tan solo un 5% en relación al valor del tipo de cambio oficial. Por eso, este sector era uno de los más interesados en una devaluación que le acercase su rentabilidad a la cotización del contado con liquidación, en torno a los 1340 pesos pero que en las últimas semanas supo ubicarse más cerca de los 1400 pesos.

“Tendría que haber mucha liquidación pendiente de las exportaciones para que el Central no tenga que intervenir y no va a intervenir hasta 1400”, sostuvo un ex director de la autoridad monetaria en diálogo con El Destape.

A partir del lunes, el sector agroexportador no liquidará divisas por menos de 1300 pesos por dólar, el valor de cotización en el que ronda el llamado contado con liquidación. Para los dueños de los granos, el horizonte es el techo de los 1400 pesos, es decir una devaluación del 30%.

“Esto es promover un tipo de cambio que sea competitivo. La banda cambiaria con un techo de 1400 pesos puede indicar claramente una orientación a que la Argentina vaya recuperando la competitividad exportadora y de esa manera generar nuevas oportunidades en el comercio exterior”, sostuvo Gustavo Idígoras, titular de la CIARA CEC – la cámara que nuclea a los agroexportadores-, en diálogo con El Destape.

Previo al anuncio del viernes, el Gobierno “regaló” 398 millones de dólares a un valor de 1078 pesos por dólar; según la explicación oficial, las divisas fueron destinadas al pago de importaciones. ¿Información privilegiada para ese, por ahora, indeterminado número de sociedades?

Una banda que se las trae

Una “banda cambiaria” con un techo en los 1400 pesos, valor cercano al pico de las últimas semanas en las cotizaciones de los dólares financieros, supone una devaluación implícita del 30%. Luego del anuncio realizado por las autoridades del equipo económico, nada hace suponer que se frenará el drenaje de divisas. En lo que va del año, el BCRA perdió casi 5000 millones de dólares de sus reservas; y en la última semana, tuvo que vender 720 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios.

Sin embargo, el Gobierno no ataca los problemas de fondo. El problema es que, a pesar de haberse dado vuelta la balanza energética, las importaciones se llevan todo el saldo comercial, a lo que habría que sumarle la cuenta de servicios (como turismo), u otros pagos financieros. Quizás, esa demanda de dólares de los importadores, que en las últimas jornadas consiguieron dólares baratos, sea reemplazada por una nueva emisión de los Bopreal, el mecanismo ideado por el Gobierno para “estatizar” la deuda comercial entre empresas vinculadas y, de esa manera, garantizarles un esquema remunerado de acceso a las divisas.

En este escenario, ¿quién aportará los dólares hasta tanto lleguen los recursos del FMI? ¿Los sojeros, en caso de que la cotización oficial llegue a la parte superior de la banda? El lunes deberían empezar a vender parte de las 14 millones de toneladas que aun guardan en silobolsas correspondientes a la campaña del año pasado.

Y si el otro objetivo implícito del Gobierno tiene que ver una reducción mayor de la brecha cambiaria entre el oficial y el CCL, todo haría suponer que su horizonte también conlleva esa devaluación implícita del 30% (el techo de la banda cambiaria).

De darse este escenario, ¿qué pasará con el pase a precios de ese corrimiento cambiario? El dato de marzo con una inflación núcleo que pasó del 2,9 al 3,2% haría pensar un nuevo encarecimiento y pauperización de las condiciones de vida para millones de trabajadores y trabajadoras.