El Gobierno pagó una deuda por U$S 4.200 millones

El Gobierno pagó U$S 4.200 millones de deuda, el mayor vencimiento del año, lo que generó una baja parcial en las reservas del Banco Central, ya que una parte provino desde el Tesoro. "En el Día de la Independencia honramos nuestras obligaciones como dijimos y cumplimos desde el primer día del gobierno del presidente Javier Milei", afirmó en la red social X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

"Las reservas bajaron por el pago de capital e intereses del 9 de julio. Hoy las reservas brutas cayeron U$S 2.552 millones, casi exactamente lo que se debe pagar de cupón y amortización de Globales y Euros (U$S 2.550 millones). Por ende, asumimos que el Tesoro envió el dinero al exterior para desembolsar los U$S 2.385 millones correspondientes a Globales y los U$S 165 millones de los Euros. El restante, aproximadamente, U$S 1.600 millones, se transferirá en los próximos días hábiles", indicaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Los títulos involucrados son aquellos emitidos con la reestructuración soberana de agosto de 2020, los bonos AL30 y GD30, y otros Step-Up (AL, GD, GE) que también cortaron cupón y realizarán pagos. En tanto, los bonos AL (Ley Argentina) son los emitidos bajo legislación local en dólares, estos son AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41. Mientras que los bonos GD (Ley Extranjera), emitidos bajo legislación internacional (ley de Nueva York), denominados en dólares, son GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46.

La mayor parte de estos bonos, emitidos con el canje de deuda de 2020, se encuentran en manos privadas. Estos tenedores recibirán unos U$S 3.860 millones en intereses, de los cuales cerca de U$S1.600 millones corresponden a inversores locales. El resto son fondos de inversión del exterior.

Caputo dijo que el Gobierno pagó U$S 54.000 millones de deuda

Caputo cruzó el miércoles a la expresidenta Cristina Kirchner, quien cuestionó el “endeudamiento” que estaría llevando a cabo el gobierno de Javier Milei. “Eso no es así. Nosotros ya pagamos U$S 54.000 millones de deuda”, enfatizó el titular del Palacio de Hacienda, tras el mensaje de esta tarde de la ex mandataria: “Si no nos ponemos a pensar en el tema de la deuda, somos boleta”.

Por otra parte, Caputo consideró que “sería un lujo” que el expresidente Mauricio Macri fuese designado como embajador plenipotenciario de la Argentina, una versión que circuló en las últimas semanas, aunque ya lo había expresado Milei apenas asumió.

Además, el ministro rechazó de plano que el consumo esté cayendo, como sostienen algunos economistas y sectores de la oposición, y ratificó que la inflación “va a colapsar”. En una entrevista que concedió al canal La Nación+, el funcionario enfatizó que “no hay nada más tonto que disputar datos, es una bestialidad”.