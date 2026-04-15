Tras varias semanas marcadas por la expectativa y las negociaciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que su equipo técnico dio luz verde a la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina hace poco más de un año. Esta aprobación habilita el desembolso de U$S 1.000 millones previsto para esta fase del programa. Según el comunicado oficial del organismo, “el personal del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa EFF”, lo que abre la puerta a nuevos fondos en un contexto de restricciones externas. El organismo destacó que el proceso se apoya en decisiones recientes del Congreso y en cambios en la política económica.

Previamente, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, había adelantado que tratará con el ministro de Economía, Luis Caputo, la problemática en torno a la inflación. La noticia se dio a conocer luego de que el índice de precios al consumidor se acelerara hasta el 3,4% en marzo, encadenando 10 meses consecutivos al alza. Durante una conferencia de prensa de 45 minutos, no hubo referencias directas a la Argentina, pese a que Georgieva alertó sobre un posible aumento de la inflación a nivel mundial y a que recientemente se conoció el dato local de marzo, que marcó una suba del 3,4%.

El Fondo, según el comunicado, siguió convalidando el ajuste aunque en su proyecciones haya vuelto a disminuir las estimaciones de crecimiento argentino y aumentado las de inflación. "El impulso reformista se ha fortalecido significativamente en los últimos meses”, mencionando la aprobación del Presupuesto 2026 y un conjunto de reformas orientadas a flexibilizar el mercado laboral, formalizar activos y promover inversiones. En ese marco, remarcó que las modificaciones en el esquema monetario y cambiario permitieron “un aumento en las reservas”, con compras del Banco Central que superan los 5.500 millones de dólares en lo que va del año.

En el plano fiscal, el organismo sostuvo que “el saldo de caja cero seguirá siendo el pilar fundamental del programa”, acompañado por un superávit primario proyectado del 1,4% del PBI. Este esquema se apoya en el control del gasto y en reformas pendientes en materia tributaria y previsional. En el frente monetario, el FMI planteó que “la política monetaria se mantendrá suficientemente estricta para seguir apoyando el proceso subyacente de desinflación”, mientras que en el plano externo se fijó como meta una acumulación de reservas de al menos 8.000 millones de dólares durante 2026.

El organismo también delineó la estrategia financiera del Gobierno, que incluye emisión de deuda en dólares, venta de activos y financiamiento externo. Según el comunicado, estas medidas buscan garantizar “un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales”. El respaldo del FMI llega en un contexto en el que el Ejecutivo busca consolidar señales hacia los acreedores y recuperar un sendero de desinflación. A cambio, el programa profundiza el sendero de ajuste fiscal, reformas estructurales y dependencia del financiamiento externo, en una economía que todavía enfrenta restricciones en la generación de divisas y niveles de actividad en caída.

Las claves detrás de la ayuda

El documento establece varios elementos clave sobre los que se seguirá sustentando el programa, con eje en reformas tributarias y en el régimen de jubilaciones:

FISCAL. El saldo de caja cero seguirá siendo el pilar fundamental del programa, en consonancia con un superávit primario del 1,4 % del PIB este año y respaldado por un control del gasto riguroso y continuo, a la vez que proporciona suficiente margen para la asistencia social específica. Con el tiempo, se espera que las reformas bien planificadas del marco tributario, de pensiones y fiscal mejoren aún más la calidad y la solidez de este pilar fiscal.

POLITICA MONETARIA. Se seguirá fortaleciendo la política monetaria, con medidas preventivas para contener la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito.

EXTERNAMENTE. Las autoridades están comprometidas a seguir fortaleciendo la capacidad de Argentina para gestionar crisis. Se proyecta que las reservas internacionales netas aumenten en al menos 8.000 millones de dólares en 2026, gracias a los esfuerzos por movilizar financiamiento en divisas y mantener las compras de divisas del banco central por un monto mínimo de 10.000 millones de dólares este año, en consonancia con la monetización prevista de la economía.

FINANCIAMIENTO. Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales. Se espera que, con el tiempo, esta estrategia impulse un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales.

ESTRUCTURAL. Partiendo de los importantes avances logrados en la desregulación y apertura de la economía, las reformas en curso tendrán como objetivo impulsar el empleo formal, los mercados de capitales nacionales, la inversión privada y la productividad, incluyendo el aprovechamiento del potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento.

La advertenciad e Georgieva

Sin embargo, la titular del FMI sí adelantó que analizará la situación inflacionaria del país en un próximo encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo. “Vamos a tratar con Caputo el último índice de inflación”, señaló a Infobae. Las declaraciones se produjeron pocas horas después de que el INDEC difundiera el Índice de Precios al Consumidor de marzo, un dato que sorprendió incluso al propio Gobierno. El presidente Javier Milei calificó el número como “malo” y expresó su malestar por la aceleración de los precios.

A su vez, advirtió que el conflicto bélico que involucra a Estados Unidos e Israel frente a Irán tendrá impacto a nivel global. En ese marco, llamó a una resolución pacífica y ratificó que el organismo brindará asistencia financiera a los países que se vean afectados por el bloqueo del estrecho de Ormuz.