Investigan sobreprecios de un grupo de empresas por U$S 178 millones

La Comisión de Defensa de la Competencia inició una pesquisa por abuso de posición dominante en empresas cementeras.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó, a través de una investigación del sector, que las empresas cementeras registraron sobreprecios en apenas un año (comprendido entre julio de 2017 y junio de 2018) por el equivalente a 178 millones de dólares. De acuerdo con una reciente investigación de mercado, en la cual se analizaron las condiciones de competencia en la industria de cemento portland, la CNDC concluyó que las empresas cementeras ejercen un poder de mercado localizado generando un sobrecosto para la industria de la construcción en su conjunto, tanto para el sector privado como para la obra pública.

La entidad efectuó recomendaciones a la Cámara que agrupa a las empresas cementeras de la República Argentina (AFCP), con el propósito de limitar el intercambio de información relevante entre competidores. Por su parte, analizará el curso de acción con relación a las conclusiones que se derivan del presente informe, informó la Comisión, en la víspera de una reunión del Gobierno con el sector empresarial, en este caso, compañías alimenticias.

"La existencia de elevados costos de transporte y la disponibilidad de información de sus competidores —entre otras variables que caracterizan a la industria— permitió, al menos desde 2013 y hasta 2018, que las distintas empresas cementeras ejerzan un poder de mercado localizado geográficamente", detalló la investigación de la entidad de Defensa de la Competencia.

Este poder de mercado se tradujo en un sistema de discriminación de precios en función de la distancia de cada uno de sus clientes a la planta competidora más cercana. De tal manera, el precio abonado por cada cliente dependió en gran medida de la presencia de una planta competidora cercana. Por ejemplo, los mayores precios --por encima del promedio que mide el índice de costos de la construcción-- se registraron en Jujuy, con un sobreprecio de 25 por ciento; seguido por Salta (18 por ciento), Chubut (30 por ciento) y Santa Cruz (65 por ciento).

La provincia de Buenos Aires exhibe los precios del cemento más bajos del país (un 8,3 por ciento por debajo del promedio nacional). "Una posible explicación es que en dicha provincia existe una importante demanda de cemento, siete plantas de producción divididas en tres empresas (Loma Negra tiene cinco plantas, y Holcim y CASA, una planta cada una) y, por lo tanto, cierto nivel de competencia entre las firmas.

En Argentina, la participación de cada firma en el total de toneladas vendidas de cemento a nivel nacional se ha mantenido relativamente estable en el período analizado. La principal empresa es Loma Negra, que concentró el 45,6 por ciento de las ventas de cemento, seguido de Holcim (28,2 por ciento), CASA (22,3 por ciento) y PCR (3,8 por ciento).

La investigación de la CNDC determinó que, solamente para el período comprendido entre julio de 2017 y junio de 2018, el sobrecosto generado por la industria cementera debido al esquema de discriminación de precios ascendió a una cifra cercana a los 178 millones de dólares en todo el país, representando el 14 por ciento del total de facturación. Algunas de las provincias más afectadas debido al volumen comercializado fueron Córdoba (30 millones de dólares), Buenos Aires (40 millones), Mendoza (9 millones) y Salta (11 millones).

"En línea con los estándares internacionales y con los propios lineamientos de la CNDC, se recomendó el cese de la solicitud, recepción y distribución de información sobre producción y despacho de cemento desagregada por provincia y con una antigüedad menor a doce meses", señaló el comunicado de la entidad.

Desde la Comisión alertaron sobre la cartelización de precios del sector, aunque no sea parte de la investigación. "El intercambio de información entre competidores es uno de los objetivos de las cámaras empresariales, pero en la medida en que la información sea comercialmente sensible, surge la posibilidad de que las decisiones de mercado de los asociados no sean tomadas de forma individual, lo que podría resultar en un perjuicio para la competencia y el normal funcionamiento del mercado", señaló la CNDC. Por tal motivo, recomendó "evitar que las empresas asociadas sean capaces de coordinar su comportamiento competitivo".

El cemento es un componente esencial en la estructura de costos de la construcción. Representa el 11 por ciento del costo en insumos y el 6 por ciento de los costos totales del sector de la construcción.