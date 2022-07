Lanzan plan para minimizar el impacto ambiental que pueden ocasionar los puertos

El Gobierno bonaerense puso en marcha un plan ambiental para reducir el impacto ambiental que puede ocasionar la actividad portuaria, informó el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial.

"Desde hace tiempo se viene trabajando con los puertos para tener una perspectiva homogénea respecto a cómo encarar la cuestión productiva y la ambiental. Se trata de pensar integradamente cómo la actividad puede desarrollarse de manera sostenible, sustentable y minimizando el impacto negativo en el medioambiente. Hay que trabajar en conjunto para tener equilibrios", sostuvo el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa.

El funcionario provincial aseguró que es clave que haya políticas transversales dentro del sector, precisó que "la provincia tiene 9 consorcios portuarios y desde desde el inicio de la gestión la propuesta es avanzar en un trabajo que estaba desatendido, que era tener un sistema portuario bonaerense".

"Cada puerto funcionaba de manera independiente de acuerdo a sus criterios y la provincia no tenía información de la actividad. Y con mucho compromiso de todos, hoy la realidad es distinta, sabemos cuánto factura cada puerto y cuántas toneladas mueve, y también tenemos una lógica de trabajo mancomunado", destacó.

El Plan Ambiental Portuario tiene como principales objetivos impulsar el desarrollo portuario de forma sostenible, incentivar medidas que minimicen los efectos socioambientales negativos, otorgar previsibilidad a la planificación de las obras portuarias, fortalecer el acompañamiento territorial de la autoridad ambiental en los puertos de la provincia e integrar a la comunidad a la promoción de puertos sustentables.

Además, el plan incluye también la actividad desarrollada por empresas industriales, de logística y de almacenamiento emplazadas en cada uno de los puertos.

En una agenda ambiental conjunta, ya se han realizado acciones específicas con cada uno de los puertos y también se han desarrollado líneas transversales a todos ellos, como por ejemplo se ha regularizado la aprobación ambiental de obras de dragado, evitando la realización de dragados de emergencia y seis Consorcios de Gestión Portuaria presentaron sus Planes de Gestión Ambiental, los cuales se encuentran a la espera de su aprobación por la Autoridad Ambiental.

La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, afirmó, al presentar el plan en el Puerto La Plata, que "se está trabajando en un desarrollo industrial sustentable".

"No creemos en la falsa dicotomía entre ambientalismo y producción. No solo porque los proyectos vinculados a la producción sustentable son una enorme oportunidad para la economía, sino porque no hay desarrollo si no es sostenible", remarcó.

En el mismo sentido, afirmó: "Desde la gestión del gobernador Axel Kicillof se trabaja para que la provincia crezca y genere cada vez más empleo. Vamos a hacerlo cuidando nuestra casa común y mejorando la calidad de vida de los y las bonaerenses".

Con información de Télam