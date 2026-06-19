Cuánto gana un playero de estación de servicio en junio 2026: el salario que cobra

Cuánto cobra un estacionero en junio con aumento.

Los trabajadores de estaciones de servicio recibieron una nuevo aumento salarial tras el acuerdo alcanzado entre el sindicato del sector y las cámaras empresarias, que contempla incrementos escalonados entre abril y junio de 2026.

Como resultado de la negociación, un playero de estación de servicio percibe en junio un salario básico superior a los $1,5 millones, al que pueden sumarse distintos adicionales previstos en el convenio colectivo.

Salarios con aumento en junio

Cuánto cobra un playero en junio de 2026

De acuerdo con la escala salarial vigente, la categoría Operador de Playa, que corresponde a los playeros encargados del expendio de combustibles y atención al público, tiene un salario básico de: $1.515.472,32 por mes. Se trata de uno de los puestos más representativos de la actividad y uno de los que concentra la mayor cantidad de trabajadores dentro del sector.

Además del salario mensual, el convenio establece un valor de referencia para la hora trabajada.

En junio de 2026, la hora de un playero asciende a: $7.577,36 por hora

En caso de realizar horas extras, los valores se incrementan:

Hora extra al 50%: $11.366,04.

Hora extra al 100%: $15.154,72.

Cuánto cobra un estacionero en junio

Estos importes se aplican en función de los días y horarios en los que se desarrollen las tareas adicionales. Al salario básico se le suman distintos conceptos contemplados por el convenio colectivo. Entre ellos se destacan:

Adicional por asistencia

Equivale al 8% del salario básico.

Adicional por movimiento de fondos

También representa un 8% adicional para las categorías alcanzadas.

Adicional por antigüedad

2% para trabajadores con entre 1 y 20 años de servicio.

3% para quienes superan los 21 años de antigüedad.

Estos conceptos permiten que el ingreso final de bolsillo supere ampliamente el salario básico establecido para la categoría.

Cómo fue el aumento acordado de los estacioneros en junio

La actualización salarial se acordó para el trimestre abril-junio de 2026 y contempló incrementos de:

2,3% en abril.

2,2% en mayo.

2% en junio.

Además, el entendimiento incluyó el reconocimiento de un atraso salarial acumulado y una suma fija de $30.000 que se incorporará al salario básico a partir de julio. El personal también percibirá los retroactivos correspondientes a los meses anteriores junto con las liquidaciones actualizadas.

Cuánto cobran las otras categorías

La escala salarial de junio quedó conformada de la siguiente manera:

Encargados: $1.570.406,46.

Administrativos: $1.539.084,68.

Operador de servicio: $1.534.268,58.

Operador de playa: $1.515.472,32.

Operador conductor: $1.505.177,25.

Operador interior y anexos: $1.499.943,26.

Operador auxiliar: $1.475.559,35.

Serenos: $1.511.730,26.

Con estos valores, los playeros continúan ubicándose entre los trabajadores con mejores salarios dentro de las actividades de servicios, especialmente al sumar los adicionales y horas extras contemplados por convenio.