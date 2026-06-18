El planazo ideal para el Día del Padre: los mejores juegos de PlayStation para viciar juntos

El Día del Padre es una excusa perfecta para sentarse con el control en la mano y compartir una partida. Más allá de la clásica salida o el asado familiar, una sesión de gaming compartida también puede ser el plan elegido, sobre todo si hay títulos pensados específicamente para jugar en equipo o competir entre familia. Para eso está el Catálogo de PlayStation Plus, disponible con las suscripciones Extra o Premium, que reúne cientos de juegos listos para descargar.

Para los fanáticos del deporte: Madden NFL 26 y Rally Cross!

Si el papá en cuestión es fanático del fútbol americano, EA Sports Madden NFL 26 es una apuesta segura. El juego incorpora un sistema de aprendizaje automático basado en casi una década de datos reales de la NFL, lo que se traduce en jugadas más auténticas, estilos de juego diferenciados por jugador y reacciones que imitan las tendencias reales de mariscales de campo y entrenadores.

Para los que prefieren la velocidad, está Rally Cross!, el clásico de carreras de PlayStation 1 que vuelve mejorado con mayor resolución, función de rebobinado y guardado rápido. Permite competir con hasta 20 vehículos en seis modos de juego distintos, ideal para picantes carreras de sobremesa.

Para reírse en grupo: The Jackbox Party Pack 9

Si el plan incluye a toda la familia o un grupo de amigos, The Jackbox Party Pack 9 es de las opciones más fáciles de armar. No hace falta ningún control adicional: cada jugador participa desde su propio celular o tablet, y el juego admite hasta 10 jugadores en partida y hasta 10.000 espectadores que pueden influir en el resultado desde afuera. Es una opción perfecta para juntadas grandes, incluso con quienes no suelen jugar.

Aventuras cooperativas: LEGO Horizon Adventures y Sackboy

Para los que prefieren una aventura más narrativa, LEGO Horizon Adventures propone acompañar a Aloy y a un grupo de héroes a través de paisajes coloridos, con combates que se pueden enfrentar solo o junto a otra persona. Sackboy: A Big Adventure, por su parte, ofrece una experiencia de plataformas en 3D pensada para jugar en simultáneo con amigos, con el carisma habitual del personaje insignia de PlayStation.

El caos en la cocina: Overcooked! All You Can Eat

Para cerrar, una opción infalible para las familias competitivas: Overcooked! All You Can Eat. El juego propone cientos de niveles de cocina cooperativa, cada vez más exigentes, caóticos y divertidos, ideales para ver quién aguanta la presión sin tirar la sartén.

Todos estos títulos están disponibles dentro del Catálogo de Juegos de PlayStation Plus, con suscripción Extra o Premium, así que antes de armar el plan del domingo conviene chequear que la cuenta familiar tenga el nivel correcto activado.