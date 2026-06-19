Marcela Pagano reveló por qué Milei "mantiene" a Manuel Adorni: "Silencio”

Marcela Pagano reveló por qué Javier Milei retiene a Adorni en sus cargos dentro de La Libertad Avanza.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó a través de su cuenta de X que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial tras las polémicas declaraciones del funcionario luego de su investigación por presunto enriquecimiento ilícito. A pesar de que no cumplirá más el rol de portavoz, Javier Milei decidió que seguirá con su cargo como jefe de Gabinete. En este sentido, Marcela Pagano reveló por qué el presidente retiene a Adorni en el gobierno.

Durante una transmisión en vivo de Somos Radio, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Marcela Pagano, afirmó: “Yo creo que el costo político que está pagando el presidente Milei por sostenerlo, es el costo de mantenerlo dentro y en silencio. Yo creo que Adorni no tiene ni pensado renunciar. Yo creo que sabe que está en serios problemas, él y su esposa”.

Asimismo continuó: “A mi me contaron que consultó a su abogado cuál es el procedimiento para agarrarse los beneficios de testigo protegido arrepentido. Entonces, no vaya a ser cosa que esto lo sepan los Milei y que por eso no le sueltan la mano. Sí nosotros hacemos la moción de censura, él tranquilamente puede ser reubicado en otro espacio”.

Manuel Adorni anunció que deja de ser Vocero Presidencial

Durante los últimos meses, Adorni encabezó las conferencias de prensa del Ejecutivo y fue una de las principales caras visibles del Gobierno. Sin embargo, su situación judicial generó cuestionamientos y desplazó en varias oportunidades la atención de los anuncios oficiales hacia consultas relacionadas con su patrimonio.

Ahora, Manuel Adorni, confirmó que dejará sus funciones como vocero presidencial. A través de sus redes sociales, anunció que el diputado nacional Adrián Ravier asumirá el rol de portavoz oficial del Gobierno: Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin”.