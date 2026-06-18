Para celebrar el aniversario de la ciudad de Buenos Aires: ofrece un tour gratuito por museos porteños

La ciudad de Buenos Aires cumplió 434 años y para celebrar su aniversario ofrece la propuesta "Entre casas" un recorrido histórico y totalmente gratis para los jubilados beneficiarios del Pase Cultural. Se trata de una propuesta que ofrece la posibilidad de recorrer el centro porteño y dos museos emblemáticos.

Cómo es el recorrido histórico "Entre Casas" para celebrar el aniversario de CABA

La propuesta ofrece un recorrido que comienza por la Casa Fernández Blanco y finaliza en el Museo de la Ciudad para hacer una especie de "viaje en el tiempo" a través de la historia el próximo viernes 19 de junio a las 15 hs. El tour recorre sus colecciones y ofrece la posibilidad de descubrir la arquitectura, los usos y las costumbres del Buenos Aires antiguo.

La propuesta invita a explorar cómo vivían los porteños de otras épocas, los cambios en la vida cotidiana y los espacios domésticos. Además, es clave para conocer las transformaciones urbanas que llevaron a qué la Ciudad porteña sea lo que es hoy.

La actividad estará disponible para jubilados y pensionados porteños que posean el Pase Cultural. Sin embargo, tienen cupos limitados y se debe hacer una reserva de manera online al completar el formulario. En caso de dudas o consultas se puede escribir a [email protected].

¿Cómo se puede obtener el Pase Cultural para jubilados?

El Pase Cultural está disponible para jubilados mayores de 60 años que residen en la Ciudad y ofrece una tarjeta física o virtual, denominada "Tarjeta Pase", con un saldo para gastar durante seis meses. Además, la suscripción ofrece descuentos y la posibilidad de realizar diferentes actividades gratis como ir a museos, cines y teatros, el programa apunta a fomentar actividades culturales en el territorio porteño.

Tramitar la Tarjeta Pase es muy simple, puede hacerse a distancia o de manera presencial: