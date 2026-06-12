Exclusivo para jubilados: cómo ver cine gratis en la ciudad de Buenos Aires

Los jubilados y pensionados con el Pase Cutural podrán acceder a entradas gratis de cine todos los miércoles de junio en el Centro Cultural 25 de Mayo. La cartera contará con producciones en temática mundialista, claves para tener una semana diferente.

Cómo acceder al cine gratis con el Pase Cultural

A partir de junio, el Centro Cultural 25 de mayo se suma al programa del Pase Cultural de la ciudad de Buenos Aires y ofrece la posibilidad de disfrutar orquestas en vivo, encuentros corales y días de cine sin costo.

Cada miércoles a las 20 hs se puede disfrutar de diferentes películas, la programación disponible estará en línea con el Mundial 2026:

17 de junio: El documental del 10 (2024) de Damián Originario.

24 de junio: Elijo Creer (2023) de Gonzalo Arias y Martín Méndez.

Solo se debe reservar previamente los martes a través de los formularios de inscripción para cada actividad, se publicarán durante la semana en las historias de Pase Cultural.

Cómo acceder al Pase Cultural: el paso a paso para sacarlo

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa del Gobierno de la Ciudad para facilitar el acceso de las personas mayores de 60 años a actividades culturales. La iniciativa le ofrece una Tarjeta Pase con crédito para gastar durante seis meses y la posibilidad de inscribirse en diferentes eventos gratuitos.

La inscripción al Pase Cultural se puede hacer mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) de la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder, las personas tienen que tener su cuenta de la Ciudad y, una vez dentro, cargar los documentos requeridos.

También existe la posibilidad de inscribirse de manera presencial en Av. de Mayo 575 de lunes a jueves de 10 a 15 hs. Es muy simple: hay que anunciarse en recepción y te indicarán los pasos a seguir.