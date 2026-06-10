Tour literario gratis por la ciudad: cómo conocer historia de las librerías de CABA

Durante junio, los jubilados y pensionados con Pase Cultural podrán disfrutar de un tour literario por diferentes librerías de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un viaje por las historias de ciertos locales, ideal para quienes disfrutan de leer y curiosear.

Cómo participar completamente gratis del tour literario

En cada fecha, la iniciativa ofrece la posibilidad de visitar dos librerías, conocer su historia y el oficio detrás, totalmente gratis. Este jueves 11 de junio el recorrido será por las librerías de Saavedra Huidobro Libros y Librería Balbec, junto al cientista social Salvador Doldan.

Se trata de un viaje por las historias que conectan los títulos con sus lectores. La actividad es exclusiva para jubilados y pensionados que tienen el Pase Cultural. Para participar, debe inscribirse mediante el formulario online.

Desde el Gobierno de la Ciudad, le dan prioridad de vacante a aquellos que aún no hayan participado de los tours literarios. Por ejemplo, si participaste del último tour literario de mayo, no podrás participar de esta edición.

Jubilados: cómo obtener el Pase Cultural de la Ciudad

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa impulsado por el Gobierno de la Ciudad para facilitar el acceso de las personas mayores de 60 años a actividades culturales. Así, se le otorga una Tarjeta Pase con crédito para gastar durante seis meses y la posibilidad de inscribirse en diferentes eventos gratuitos.

Los tours son gratuitos pero deben tener inscripción previa

Los beneficiarios pueden aprovechar descuentos en librerías o entradas para el cine y el teatro. El programa apunta a jubilados y pensionados que residen en la ciudad de Buenos Aires y cobran una jubilación o pensión que no supera los $600.000 mensuales, sin incluir el aguinaldo.

El trámite para obtener el beneficio es muy simple y puede hacerse a distancia o de manera presencial: