Durante junio, los jubilados y pensionados con Pase Cultural podrán disfrutar de un tour literario por diferentes librerías de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un viaje por las historias de ciertos locales, ideal para quienes disfrutan de leer y curiosear.
Cómo participar completamente gratis del tour literario
En cada fecha, la iniciativa ofrece la posibilidad de visitar dos librerías, conocer su historia y el oficio detrás, totalmente gratis. Este jueves 11 de junio el recorrido será por las librerías de Saavedra Huidobro Libros y Librería Balbec, junto al cientista social Salvador Doldan.
Se trata de un viaje por las historias que conectan los títulos con sus lectores. La actividad es exclusiva para jubilados y pensionados que tienen el Pase Cultural. Para participar, debe inscribirse mediante el formulario online.
Desde el Gobierno de la Ciudad, le dan prioridad de vacante a aquellos que aún no hayan participado de los tours literarios. Por ejemplo, si participaste del último tour literario de mayo, no podrás participar de esta edición.
Jubilados: cómo obtener el Pase Cultural de la Ciudad
El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa impulsado por el Gobierno de la Ciudad para facilitar el acceso de las personas mayores de 60 años a actividades culturales. Así, se le otorga una Tarjeta Pase con crédito para gastar durante seis meses y la posibilidad de inscribirse en diferentes eventos gratuitos.
Los beneficiarios pueden aprovechar descuentos en librerías o entradas para el cine y el teatro. El programa apunta a jubilados y pensionados que residen en la ciudad de Buenos Aires y cobran una jubilación o pensión que no supera los $600.000 mensuales, sin incluir el aguinaldo.
El trámite para obtener el beneficio es muy simple y puede hacerse a distancia o de manera presencial:
- Online: mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Se puede acceder con la cuenta del Ciudad de Buenos Aires y, una vez dentro, cargar los documentos requeridos.
- Presencial: hay que acercarse a las oficinas en Av. de Mayo 575, de lunes a jueves de 10 a 15 hs. Es muy simple: hay que acudir con los documentos requeridos, anunciarse en recepción y se indicarán los pasos a seguir en el momento.