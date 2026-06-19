Frente a 3 mil alumnos de la provincia, Jaldo encabezó el acto por el Día de la Bandera en Tucumán

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezó este viernes el acto central por el Día de la Bandera y el 206° aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, donde tomó la promesa de lealtad a más de 3.000 alumnos de cuarto grado y la jura a cadetes del Instituto de Enseñanza Superior de la Policía. Durante su mensaje, puso el acento en la defensa de la democracia, el respeto a las instituciones y la construcción de un futuro común para los argentinos.

“Nuestra bandera simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía”, expresó Jaldo al dirigirse a los estudiantes y cadetes.

La ceremonia se desarrolló en la explanada de Casa de Gobierno, frente a Plaza Independencia, y reunió a autoridades provinciales, legisladores, intendentes y representantes de distintas instituciones. Allí, el mandatario destacó el valor simbólico de la enseña patria.

En ese marco, sostuvo que la bandera nacional “convoca al ejercicio de los deberes y derechos nacionales, a respetar las leyes y las instituciones”, y recordó que representa la historia construida por generaciones de argentinos “con esfuerzo, esperanza y trabajo”.

Uno de los conceptos centrales de su discurso estuvo vinculado con el presente y el futuro del país. “Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de los argentinos”, afirmó.

Al tomar la tradicional promesa de lealtad, convocó a los alumnos a amar y defender la bandera “con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad y comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos”. Una vez terminadas las palabras del mandatario, más de 3.000 escolares tucumanos y los cadetes de tercer año del Instituto de Enseñanza Superior de la Policía reafirmaron su compromiso con los valores que representa la bandera argentina.

El gobernador inició las actividades acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo y gran parte del gabinete provincial. También participaron legisladores nacionales y provinciales, intendentes, comisionados comunales y autoridades de distintas áreas del Estado.

Por su parte, Acevedo destacó que la bandera “es el símbolo que identifica a los argentinos, que aglutina a todos”. Además, recordó la figura de Manuel Belgrano y su vínculo con Tucumán, al señalar que la Batalla de Tucumán fue uno de los hechos decisivos de la historia nacional.