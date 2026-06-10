Cuánto cobran enfermeros en junio 2026: escala sarial por categoría

Cuánto cobra un enfermería

Los trabajadores de enfermería comenzaron este mes de junio sin cambios en sus salarios, ya que todavía no se cerró una nueva negociación paritaria para el sector de la sanidad privada. De esta manera, continúan vigentes las escalas salariales acordadas en el último entendimiento entre la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y las cámaras empresarias, que estableció incrementos escalonados entre febrero y abril.

Los ingresos del personal de enfermería dependen de distintos factores, entre ellos la categoría profesional, la antigüedad, la carga horaria y el convenio colectivo bajo el cual se desempeña cada trabajador.

Cuánto cobran los enfermeros en junio de 2026

Según las escalas vigentes del Convenio Colectivo de Trabajo 122/75, que agrupa a clínicas, sanatorios y hospitales privados, los salarios básicos son los siguientes:

Categoría Salario básico Enfermeras de piso y consultorios externos $1.160.387,33 Obstétricas e instrumentadoras $1.247.895,44

A estos montos se suma una asignación no remunerativa mensual de hasta $90.000, que continúa vigente mientras el sector espera una nueva actualización salarial. Por este motivo, el ingreso efectivo de muchas trabajadoras supera los valores básicos establecidos en la escala.

Salarios de enfermería

Cómo quedó la última paritaria de sanidad

El último acuerdo salarial firmado para el personal de sanidad contempló una recomposición total del 5,19%, distribuida en tres tramos consecutivos. El cronograma de incrementos fue el siguiente:

Febrero: 1,8%.

Marzo: 1,7%.

Abril: 1,6%.

Tras la aplicación de esos aumentos, los salarios quedaron congelados a la espera de una nueva negociación entre el gremio y las cámaras empresarias. Hasta el momento no existe una fecha oficial para el cierre de una nueva paritaria.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo de una enfermera

Más allá de los salarios básicos, el ingreso final puede variar considerablemente según la modalidad de trabajo y los adicionales previstos en los convenios colectivos.

Entre los principales conceptos que incrementan el salario se encuentran:

Antigüedad.

Horas nocturnas.

Trabajo en fines de semana.

Guardias y jornadas especiales.

Trabajo durante feriados.

Funciones técnicas específicas.

Especializaciones profesionales.

Bonificaciones internas de cada institución.

Por esta razón, dos trabajadores con la misma categoría pueden percibir salarios diferentes dependiendo de las tareas y horarios que desarrollen.

Cuánto cobra un enfermería en junio

Otros convenios que alcanzan al personal de enfermería

El CCT 122/75 no es el único convenio aplicable al sector. También existen escalas específicas para quienes se desempeñan en:

Servicios de emergencias médicas.

Atención domiciliaria.

Centros de diagnóstico por imágenes.

Centros de tratamiento ambulatorio.

Instituciones especializadas de salud.

En varios de estos convenios, algunas categorías profesionales ya superan el millón y medio de pesos mensuales, especialmente cuando se suman adicionales por guardias y tareas específicas.

Mientras tanto, el sector permanece a la espera de una nueva negociación salarial que permita actualizar los haberes durante la segunda mitad de 2026 y compensar el impacto de la inflación sobre los ingresos del personal sanitario.