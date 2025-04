Luis Caputo anunció el fin del cepo al dólar: la cotización se moverá entre 1.000 y 1.400 pesos

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el levantamiento del cepo al dólar y que habrá un sistema de flotación cambiaria dentro de bandas donde el dólar se moverá entre los 1.000 y los 1.400 pesos. En una conferencia de prensa junto al titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, el funcionario detalló el nuevo esquema cambiario.

Según explicó la normativa oficial, la cotización del dólar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) podrá fluctuar dentro de una banda móvil entre 1.000 y 1.400 pesos, cuyos límites se ampliarán a un ritmo del 1% mensual. Además, se elimina el dólar blend, las restricciones cambiarias a las personas humanas, se permite la distribución de utilidades a accionistas del exterior a partir de los ejercicios financieros que comienzan en 2025 y se flexibilizan los plazos para el pago de operaciones de comercio exterior.

Cuántos dólares le dará el FMI al Gobierno

Las medidas anunciadas se anclarán en una nueva facilidad extendida de fondos (EFF) acordado con el FMI por U$S 20.000 millones, de los cuales U$S 15.000 millones constituyen desembolsos de libre disponibilidad en 2025. Estos recursos líquidos servirán para "fortalecer el balance del BCRA a través de la recompra de Letras Intransferibles por parte del Ministerio de Economía", señaló el Gobierno. Los desembolsos adicionales acordados entre el Ministerio de Economía y otros organismos internacionales del orden de U$S 3.500 millones complementarán esa transacción inicial.

Por su parte, el BCRA trabajará con bancos internacionales en una nueva licitación que amplíe la facilidad de repo ejecutada en enero de 2025 en un monto de hasta U$S 2.000 millones. En conjunto, estos acuerdos tienen el potencial de contribuir a un aumento de U$S 20.600 millones en las reservas liquidas del BCRA durante 2025.

Qué pasará con el dólar y cómo se moverá de ahora en más

El BCRA operará un régimen de flotación cambiaria dentro de bandas con rango de 1.000-1.400 pesos por dólar. Dentro de las bandas, el tipo de cambio fluctuará libremente en función de las fuerzas de la oferta y la demanda. Tanto el valor inferior como el valor superior de la banda evolucionarán en el tiempo de forma gradual y previsible: -1% y +1% por mes, respectivamente.

El BCRA regulará el sistema de bandas cambiarias de la siguiente manera:

Piso de la banda ($ 1.000 - 1% mensual) : Cada vez que el tipo de cambio opere en el MLC en el valor inferior de la banda, el BCRA comprará dólares para defender el valor en la misma y, en el proceso, acumular reservas internacionales. La emisión de pesos resultante de las compras de divisas por parte del BCRA "no será esterilizada, facilitando la remonetización económica que pueda resultar de aumentos en la demanda real de dinero", aclaró el documento oficial.

: Cada vez que el tipo de cambio opere en el MLC en el valor inferior de la banda, el BCRA comprará dólares para defender el valor en la misma y, en el proceso, acumular reservas internacionales. La emisión de pesos resultante de las compras de divisas por parte del BCRA "no será esterilizada, facilitando la remonetización económica que pueda resultar de aumentos en la demanda real de dinero", aclaró el documento oficial. Techo de la banda ($ 1.400 + 1% mensual) : Cada vez que el tipo de cambio opere en el MLC en el valor superior de la banda, el BCRA procederá a vender dólares para defender el valor en la misma y, en el proceso, eliminar pasivos monetarios.

: Cada vez que el tipo de cambio opere en el MLC en el valor superior de la banda, el BCRA procederá a vender dólares para defender el valor en la misma y, en el proceso, eliminar pasivos monetarios. Dentro de la banda: Se promoverá la flotación libre del tipo de cambio entre los límites establecidos para el régimen. El BCRA podrá considerar la compra de dólares en función de sus objetivos macroeconómicos y de acumulación de reservas internacionales (RIN), así como la venta de dólares para morigerar volatilidad inusual. En ningún caso la intervención será esterilizada.

Levantamiento del cepo

El Directorio del BCRA aprobó la Comunicación A 8226 que establece las siguientes modificaciones al régimen de acceso al MLC:

Para las personas humanas: se levanta el cepo, eliminando el límite de 200 dólares de acceso al MLC, y se eliminan todas las restricciones de acceso al MLC vinculadas con asistencias gubernamentales recibidas durante la pandemia, subsidios, el empleo público y otros. ARCA eliminará la percepción impositiva existente a la adquisición de moneda extranjera en el MLC (permaneciendo solamente sobre el turismo y los pagos de tarjetas de crédito).

Para el pago de nuevas importaciones: