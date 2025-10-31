Hernán Lacunza aseguró que "la economía argentina está en recesión" y que el Gobierno "debería liberar el dólar"

El exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, habló en una entrevista televisiva sobre el panorama político y económico del gobierno de Javier Milei y aseguró que "la economía está en recesión", por lo que no es posible la "dolarización endógena". Sin embargo, el economista señaló que el actual presidente de la Nación debería "dejar flotar" el dólar y que "ya no estamos lejos del punto de equilibrio" en el tipo de cambio.

En una entrevista en A24 con Luis Novaresio, el ex funcionario opinó que a Milei "le está saliendo bien" la gestión económica, pero que mantiene "los mismos problemas que el viernes pasado, previo a la victoria en las elecciones. "No tiene reservas ni actividad", remarcó. En ese sentido, remarcó que lo que lo sostiene al mandatario es "tener un aliado interno muy importante, que es el apoyo popular", mientras que también "tiene un aliado exterior muy importante como lo es Estados Unidos". Y marcó: "La suma de estos dos factores es vital para la segunda mitad del gobierno".

En cuanto a la política cambiaria, Lacunza marcó que "no pasaría nada grave" si el Gobierno se liberase del dólar; incluso, aconsejó que el mandatario nacional debería hacerlo. "No pasaría nada grave. Quizá un más menos 15 por ciento del valor actual", afirmó el propio Lacunza. "No pasa nada dramático en este momento y esa es la virtud", destacó.

Respecto a la ayuda exterior que el Gobierno recibió de la gestión liderada por Donald Trump con el salvataje previo a las elecciones, el ex ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri sostuvo que "fue muy bueno", que "la ayuda de Bessent es muy buena" y es importante "aprovechar la oportunidad, porque las ventanas de la oportunidad suelen ser cortas".

Al referirse a las medidas que la gestión libertaria tiene que tomar de ahora en adelante, aseveró que el Presidente debe mantener el rumbo, pero que "tiene que leer que no tiene que hacer más de lo mismo" respecto al diálogo con otras fuerzas políticas. "No se puede ser liberal si desprecias el pensamiento disonante", apuntó. Sin embargo, respecto a la iniciativa política y retomando la "ventana de oportunidad" abierta por la ayuda norteamericana, advirtió que "el Gobierno debe mantener el paso firme, aunque sin retroceder" y al respecto remató: "No hay que confundir prudencia con inmovilidad".

Las definciiones no fueron solo económicas ya que también se animó a revelar su voto en la última elección. Pese a ser una de las caras del equipo económico del PRO, partido que fue en alianza con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Lacunza admitio que votó a Ricardo López Murphy como diputado nacional aunque no contó su motivo ni cuál fue su elección a para el Senado.