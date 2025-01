El ex ministro de Economía del PRO Hernán Lacunza dejó una advertencia al Gobierno de Javier Milei de cara a las negociaciones que llevan adelante para las elecciones legislativas de este año: "Uno no gobierna siempre con un 50% de aprobación. El día que tengan 30, ¿cómo van a hacer?", dijo en una entrevista radial. El ex funcionario es uno de los elegidos por Mauricio Macri para integrar la mesa que busca pautar un acuerdo con La Libertad Avanza.

En el tire y afloje entre ambas fuerzas políticas, Lacunza ya había dado una suerte de visto bueno para la gestión ultraderechista: la calificó con un 7 y vaticinó que este año "será mejor". Un día más tarde, en entrevista con Radio Rivadavia optó por otro camino: "Hay que continuar la agenda de reformas que necesitamos, para aspirar el desarrollo", sumó.

Además, dejó en claro que la idea del acuerdo se basa en "avanzar en reformas estructurales", aunque todavía "falta mucho". "Estamos aprendiendo a leer y escribir, que es bajar la inflación. Nos faltan un montón de cosas para graduarnos todavía", remarcó.

Los designados por Macri para negociar con LLA

Lacunza es uno de los cinco elegidos por el titular del PRO que se abocarán a la tarea de discutir un acuerdo electoral con LLA. Además de él, fueron designados las y los diputados nacionales Cristian Ritondo -denunciado recientemente por enriquecimiento ilícito, tras una investigación que reveló cuentas offshore a nombre de su esposa y casi una centena de departamentos en el país-, Ana Clara Romero y Silvia Lospennato y, la vicepresidenta del PRO, Soledad Martínez.

"Con ellos, y los nombres que LLA proponga, podemos conformar un equipo no solo para defender los logros obtenidos, sino también para avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones

que Argentina necesita" había tuiteado Macri este jueves, contestando favorablemente el llamado del presidente Javier Milei a un "acuerdo total" con el PRO para "arrasar con el kirchnerismo" en

las próximas elecciones legislativas.

Con esas palabras, el ex mandatario aceptó no enfrentar a Milei y, en cambio, blanquear la unión de facto que ya se da en el Congreso y que le permitió a la gestión actual los acuerdos necesarios para pasar las leyes y decretos que el Ejecutivo impulsó.