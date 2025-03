Despidos sin retorno: la debacle de una histórica marca de alimento para perros en medio de la crisis de Javier Milei

Una de las marcas históricas de alimentos para perros está pasando por un difícil momento en medio de la crisis.

Después de más de dos meses de conflicto y una serie de audiencias en la delegación del Ministerio de Trabajo en San Justo, la empresa Royal Canin y los trabajadores despedidos de la planta de Virrey del Pino finalmente llegaron a un acuerdo. Aunque no se logró la reincorporación de los cesanteados, el sabor del convenio alcanzado no parece tan amargo pese a que los despidos parecen no tener retorno en medio de la crisis económica del Gobierno de Javier Milei.

En una entrevista exclusiva con El1, el delegado Martín Gómez compartió su perspectiva sobre el acuerdo alcanzado. Según sus palabras, "no hubo una respuesta satisfactoria luego del pedido de reincorporación de los compañeros". Sin embargo, en lugar de eso, "los compañeros arreglaron que se les pague la indemnización correspondiente y un adicional del diez por ciento".

El conflicto se desató en diciembre del año pasado, cuando los trabajadores de Royal Canin denunciaron despidos arbitrarios de siete personas. Según sus testimonios, la empresa aumentó los ritmos de producción, generando deudas desde junio. Los trabajadores aseguraron que la firma líder en la elaboración de productos para mascotas no perdió dinero, a pesar de argumentar bajas ventas y falta de competitividad. Además, denunciaron que durante esos meses se realizaron pruebas de producción de Eukanuba y otro producto destinado a la exportación a México.

Aunque el acuerdo no cumple con todas las demandas de los trabajadores despedidos, el hecho de recibir una indemnización y un adicional del diez por ciento alivia, en cierta medida, la difícil situación que atravesaron. Si bien no se puede negar la importancia de la reincorporación laboral, este acuerdo representa un paso en la dirección correcta para garantizar una compensación justa por parte de la empresa.

Una de las marcas históricas de alimentos para perros está pasando por un difícil momento en medio de la crisis.

La lucha de los trabajadores de Royal Canin en medio de la crisis de Javier Milei

Es importante destacar la perseverancia y la lucha de los trabajadores para defender sus derechos laborales. Durante las audiencias en la delegación del Ministerio de Trabajo, pudieron expresar sus reclamos y negociar condiciones que, aunque no perfectas, ofrecen cierto alivio económico en momentos tan difíciles.

Es fundamental seguir de cerca la situación de los trabajadores de Royal Canin y mantenernos alerta ante posibles conflictos laborales en distintas empresas. La defensa de los derechos laborales es responsabilidad de todos, y es necesario apoyar a aquellos que se enfrentan a situaciones injustas.

Un histórico hotel está al borde de cerrar en medio de la crisis del gobierno de Milei

Un histórico hotel de Mar del Plata se encuentra en riesgo de cierre en un contexto marcado por la crisis económica provocada por el gobierno de Javier Milei. Los motivos detrás de esta complicada situación tienen que ver con un problema que afectó a varios establecimientos de la ciudad ubicada en la Costa Atlántica.

Desafortunadamente, el histórico Hotel Antártida de Mar del Plata se encuentra atravesando una dura situación debido a varios motivos. La noticia sorprendió a toda su clientela, ya que parecía complicado que esta reconocida cadena se vea obligada a cerrar sus puertas.

La sede del Hotel Antártida de Mar del Plata que está a punto de cerrar es la ubicada sobre avenida Pedro Luro 2156 por escasez de personal. Esto se debe a que se vencieron los contratos del personal temporario que solían ampliarse después del fin de semana largo de Semana Santa.