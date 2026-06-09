"El crédito está mutando a gastos comunes": la UBA ofrece asesoramiento gratuito frente a la suba de endeudamiento

A través del Centro de Estudios de la Economía Personal y los Pequeños Negocios (CEGEPyN), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la universidad ofrece un servicio gratuito de orientación y asesoramiento para personas, familias y pequeñas empresas que necesitan ordenar sus finanzas frente a la creciente dificultad de miles de familias argentinas para afrontar sus gastos cotidianos y cumplir con sus obligaciones financieras.

La iniciativa surge en un escenario donde la morosidad alcanzó niveles que no se registraban desde hace años y donde cada vez más hogares recurren a tarjetas de crédito, préstamos personales o mecanismos de financiamiento para cubrir gastos corrientes. Carla Kranevitter, la directora del CEGEPyN, explicó que funcionan desde el 2018 para "resolver consultas respecto a esta problemática", en comunicación con El Destape 1070.

La decisión de fortalecer este servicio se produce en un contexto de fuerte crecimiento de la morosidad. Según datos citados por la Facultad de Ciencias Económicas, se registró un deterioro significativo de la capacidad de pago de los hogares argentinos durante los últimos meses.

Un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina (Centro RA) indicó que la morosidad pasó del 2,5% al 12,1%, lo que representa un incremento de 9,6 puntos porcentuales. "El crédito tenía que ver con actividades grandes como remodelaciones, cambiar el auto o cambiar bienes de uso en empresas. Esto está mutando a gastos corrientes", indicó Kranevitter.

"En otras culturas sí se organizan de esta manera, pero el conflicto aparece en la morosidad, no tanto en la deuda. El problema aparece cuando se enfrenta esta persona a la imposibilidad de pagar sus deudas, y ahí aparece el desorden y angustia para enfrentar la situación. A raíz de eso pensamos en el asesoramiento como tips generales", agregó.

En este escenario, desde la UBA consideran que el acceso a información clara y asesoramiento profesional puede marcar una diferencia para quienes buscan recuperar el control de sus finanzas. Las personas interesadas en recibir orientación gratuita pueden comunicarse con el Centro de Estudios de la Economía Personal y los Pequeños Negocios a través de su sitio web oficial, donde se canalizan las consultas y se coordina el acompañamiento de cada caso.

Los consejos del asesoramiento

Uno de los primeros pasos que sugieren desde el CEGEPyN consiste en construir un diagnóstico preciso de la situación. Para ello, recomiendan reunir toda la documentación vinculada a las deudas, incluyendo resúmenes de tarjetas de crédito, contratos de préstamos, notificaciones por mora y la información disponible en la Central de Deudores del Banco Central.

Según Kranevitter, "lo más importante es tener en cuenta el estado de las deudas. Lo que importa es el estado del crédito, eso ya me va a dar un panorama de cuál es mi situación crediticia. Una vez que tengo esa información sé la gravedad de esa deuda y poder organizarme, para ver qué es lo más urgente que debo resolver".

"Una de las cosas que más alarman no es solamente las tasas que se manejan, sino la facilidad con las que se obtienen que es un solo click en estas billeteras virtuales. A través de las plataformas podés sacar un préstamos a 500% de tasa de interés", agregó posteriormente.

Otro aspecto clave es elaborar un registro detallado de ingresos y gastos. Desde el centro de estudios sostienen que muchas personas desconocen cuánto dinero ingresa realmente al hogar y cómo se distribuyen sus gastos mensuales. Contar con esa información permite detectar consumos prescindibles, establecer prioridades y diseñar planes de reorganización financiera más efectivos.

Aquellas personas interesadas en solicitar asesoramiento personalizado sin cargo pueden contactarse con el Centro de Estudios de la Economía Personal y los Pequeños Negocios a través de su sitio web: cegepyn.economicas.uba.ar.