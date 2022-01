Dólar blue hoy: tras suba de 50 centavos, tocó otro récord y se vendió en $ 219,50

En una rueda de bajo monto negociado, el Banco Central cerró su participación del día con un saldo neutro.

El dólar blue se negociaba en el mercado informal con una leve suba de 50 centavos, a $ 219,50 por unidad. De esta forma, se posiciona como la divisa más cara en el mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial trepa casi al 110% en el sector mayorista, cada vez más cerca del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 171,156 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 137 millones y en el Rofex U$S 474 millones. En una rueda de bajo monto negociado, el Banco Central cerró su participación con un saldo neutro.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación cedía 0,3% hasta $ 217,04 por unidad, y el dólar MEP bajaba 0,7% y se comercializaba a $ 217,66. Por último, el dólar mayorista operaba a $ 104,63, con una suba de 10 centavos respecto de su último cierre.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subió 0,55% y se ubicaba en 81.455,12 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street caían hasta 5,4%. Los papeles de Central Puerto y Cresud anotaban alzas de 3,22% y 3,01%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.

A contra mano de la bolsa porteña, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de descensos, en una jornada en la que Globant lideraba ese lote con un retroceso de 5,4%.

En el segmento de renta fija los bonos en dólares marcaban descensos de hasta 3,1%, y los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 1,3%. Así, el riesgo país cedía 0,3%, hasta los 1.956 puntos básicos.