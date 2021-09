Dólar blue hoy: no se movió y cerró a $ 180

En el cierre de semana, el dólar blue se vendió en los $ 180,50, el mismo valor de la última rueda. De todos modos, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario. Hoy la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 75%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre.

Luego de cuatro ruedas consecutivas con saldos negativos por su intervención, el Banco Central terminó el día con un saldo neutro, según estimaron fuentes privadas del mercado. Además, hubo una leve recuperación en el volumen negociado: en el segmento de contado se operaron U$S 419,060 millones, en futuros MAE U$S 73 millones y en Rofex U$S 300 millones.

A su vez, el dólar financiero operó en verde nuevamente. El MEP o “Bolsa” trepó 0,8% hasta los $172. Mientras tanto, el Contado Con Liqui se incrementó 0,6% hasta los $171,77 .

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se vendió en los $103. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $169,95.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó 0,1% hasta las 75.050 unidades. Descendieron mayormente Edenor (-1,6%), Transener (-1,6%) e YPF (-1,4%). Por su parte, aumentaron Telecom (1,6%), Ternium (1,1%) y Grupo Financiero Valores (0,8%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Edenor con 3,9%. También retrocedieron Irsa (-2,9%), YPF (-1,4%) y Transportadora Gas del Sur (-1,1%). A contramano, avanzaron Central Puerto (2,2%), Globant (0,9 %) y Mercado Libre (0,8%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, baja 0,2% hasta los 1.477 puntos.