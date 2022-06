Dólar blue hoy: el viernes 24 de junio subió un peso, cerró a $ 225 y marcó un nuevo récord histórico

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó la última rueda de la semana con ventas por 95 millones de dólares para atender la demanda de divisas.

Sobre el final de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue escaló un peso y se vendió a $ 225, un nuevo récord histórico. De esa forma, se ubicó por encima del solidario, pero siguió por debajo del financiero. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 74%.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó la última rueda de la semana con ventas por U$S 95 millones para atender la demanda de divisas. En la semana, la autoridad monetaria efectuó ventas por unos U$S 250 millones y en el mes acumula pérdidas por U$S 600 millones.

A su vez, el dólar financiero cotizó en rojo. El MEP o “Bolsa” retrocedió 1,3% hasta los $ 228,69. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) disminuyó 1,8% hasta los $ 233,01. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas fueron a la baja: el MEP atado al GD30 decreció 1,5% hasta $ 228,83 y el CCL Cedear cedió 1,1% hasta los $ 234,47.

Por último, el dólar oficial no registró cambios y se comercializó en los $ 128,75. Lo mismo pasó con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 212,44.

Mercados financieros

El S&P Merval aumentó 0,9% hasta las 83.922 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Cresud (5,7%), Grupo Supervielle (2,3%) y Holcim (1,4%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Despegar con 6,8%. También avanzaron Cresud (5,2%), Mercado Libre (4,9%) e Irsa (3,2%). Por su parte, descendieron Telecom (-3,1 %) e IRSA Propiedades Comerciales (-0,5%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 0,4% hasta los 2.293 puntos.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones negativas. Presentaron las mayores mermas el Bonar AL29D (-1,5%), el Bonar AL30D (-1,5%) y el Bonar GD30D (-0,4%).