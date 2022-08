Dólar blue hoy: el martes 23 de agosto subió cinco pesos y cerró a $ 297

En una jornada con mayor demanda de importadores y pagos de importación de energía y combustible, el Banco Central terminó su actividad con un saldo a favor de unos U$S 5 millones.

El dólar blue subió cinco pesos y se vendió a $ 297, en una jornada marcada por los subas y caídas de los tipos de cambio que operan en el segmento bursátil. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 115%.

En una jornada con mayor demanda de importadores y pagos de importación de energía y combustible en el orden de los U$S 70 millones, el Banco Central terminó su actividad con un saldo a favor de unos U$S 5 millones. El lunes, exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron U$S 264,280 millones en el mercado de cambios.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $ 144,11 para la venta, con una suba de siete centavos con relación a la víspera. En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación bajó 0,8% hasta $ 297,98 por unidad, y el dólar MEP avanzó 1% a $ 290,26.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 2,28% y se ubicaba en 135.271,90 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 6,2%.

Los papeles de YPF y Grupo Financiero Valores anotaban alzas de 5,17% y 3,83%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña. En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Banco Supervielle lideraba ese lote con un incremento de 6,2%.



En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con alzas de hasta 2%, mientras que los títulos en pesos operaban con incrementos de hasta 0,5%. Así, el riesgo país cedía 0,5% hasta los 2.430 puntos básicos.