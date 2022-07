Dólar blue hoy: el lunes 18 de julio bajó dos pesos y cerró a $ 291

Con un significativo aumento en la demanda para el pago de energía, que estuvo en el orden de los U$S 230 millones, la rueda del lunes demandó renovadas ventas del Banco Central.

En una jornada sin grandes sobresaltos para el mercado cambiario, el dólar blue retrocedió dos pesos y cerró a $ 291. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas es alrededor del 120% promedio. La cifra se aproxima al spread récord que se registró en octubre del 2020 (150%).

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 251,023 millones, en futuros MAE U$S 23 millones y en el Rofex U$S 485 millones. Con un significativo aumento en la demanda para el pago de energía, que estuvo en el orden de los U$S 230 millones, la rueda del lunes demandó renovadas ventas del Banco Central. La autoridad monetaria terminó su participación con ventas por unos U$S 130 millones para atender la demanda en el mercado.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación retrocedió 0,9% hasta $ 298,89 por unidad, y el dólar MEP bajó 0,3% y se comercializó a $ 290,42.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $ 127,56 para la compra y a $ 135,81 para la venta, con una suba de 52 centavos en relación con el cierre del viernes. Asimismo, el dólar solidario se movió en la misma dirección y se vendió a $ 223,16.

Mercados financieros

El índice S&P Merval avanzó 1,48% y se ubicó en 105.774,43 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras las acciones de empresas argentinas en Wall Street marcan mejoras de hasta 9,3%.

En la misma sintonía, en el panel líder de la bolsa porteña los papeles de las firmas líderes operaron con mayoría de registros positivos, encabezados por Sociedad Comercial del Plata (5%), Edenor (4,7%) y Cresud (4,2%). Las únicas dos bajas fueron anotadas por Loma Negra (-0,5%) y Ternium (-0,2%).

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street operaron con alzas, que fueron lideradas por Edenor (9,3%), Globant (7,6%) y Banco Francés (6,8%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraron tendencia positiva -con incrementos de hasta 1,5%-, mientras que los títulos en pesos tuvieron ganancias de hasta 3,3%. Así, el riesgo país marcó una baja de 1% hasta los 2.726 puntos básicos.