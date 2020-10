Intel, una de las dos empresas (junto a AMD) que monopolizan la fabricación de procesadores a nivel global, anunció este martes que instalará en el país su sede regional, desde donde brindará soporte a toda Latinoamérica y Canadá. Aumentará a cien trabajadores y trabajadoras su nómina de personal.

La decisión de la compañía originada en California, Estados Unidos, se fundamenta en que planifican un crecimiento local en el mercado que lidera, aseguró mediante un comunicado que lleva la rúbrica de Adrián de Grazia, director de Inside Sales para Americas y Country Manager Argentina. Actualmente, Intel Argentina trabaja con más de 20 empresas del ecosistema local "en el desarrollo de nuevas tecnologías de cómputo y el internet de las cosas".

"Con el aumento de la plantilla local prevista, se espera no sólo aumentar la presencia local de la empresa en el país, sino también reconvertirla en una oficina netamente regional que brindará soporte a Latinoamérica y Canadá", señala Intel en la misiva a la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau.

"De esta manera, Intel, líder dentro del mercado de la tecnología, pese a la compleja situación económica apuesta a la Argentina y está en búsqueda de nuevos talentos calificados para enriquecer sus oficinas locales", agrega el comunicado de la empresa que difundieron desde el Gobierno.

La firma señala que, "en el contexto mundial que nos toca atravesar, la visión a futuro de la compañía está enfocada en seguir aplicando nuestra tecnología para atender los problemas más complejos de la sociedad".

Branca y Coca Cola no se van

Sumada a la operación Coca-Cola, el periodista del Grupo Clarín Claudio Savoia difundió una fake news que hacía mención a una supuesta salida del país de la empresa que produce el fernet Branca. El comunicador ultramacrista usó una noticia trucada para hacerla pasar como un hecho verdadero.

En las últimas horas, se viralizó una captura de una supuesta nota del diario Infobae en la que se afirma que la fábrica de la marca italiana se va del país. Emmanuel Gentile, periodista que aparece en la firma en la imagen que circula, aclaró que ya no trabaja más en el medio y que la captura está editada. “Bueno, un colega me acaba de pasar esta imagen que está dando vueltas en redes, supongo que la hizo algún troll para alimentar la versión de que todos se quieren ir de Argentina. Quiero aclarar que es falsa, yo ya no trabajo en Infobae”, aclaró Gentile.