Indec: Argentina registró superávit comercial por casi US$ 7.000 millones en 2022

Con exportaciones de bienes por US$ 6.119 millones en el último mes, el año cerró con un total de US$ 88.446 millones. El total exportado superará por primera vez en la historia los US$ 100.000 millones.

El intercambio comercial cerró el año pasado con un superávit de US$. 6.923 millones, frente a los US$ 14.751 millones de todo 2021, según informó el Indec. Este resultado se obtuvo luego de que, en diciembre, el intercambio de bienes con el exterior dejara una ganancia de US$ 1.102 millones, contra los US$ 371 millones de igual mes del 2021.

Con exportaciones de bienes por US$ 6.119 millones en el último mes, el año cerró con un total de US$ 88.446 millones y marcó su máximo histórico. Una vez publicados los valores de exportaciones de servicios, el total exportado superará por primera vez en la historia los US$ 100.000 millones.

El valor de bienes exportados en 2022 se incrementó 13,5% interanual y superó en más de US$ 5.400 millones al anterior récord alcanzado hace más de una década, en el año 2011, y en más de US$ 23.300 millones al valor exportado en 2019.

Las importaciones de bienes de diciembre sumaron un total de US$ 5.017 millones. El año finalizó con importaciones totales por US$ 81.523 millones, un valor 29% superior al de 2021.

El resultado de la balanza comercial de diciembre fue superavitario por US$ 1.102 millones, lo que permitió cerrar el año con un saldo comercial positivo por US$ 6.923 millones, alcanzando así tres años consecutivos de superávit comercial.

Qué pasó en cada sector

Durante 2022 hubo un crecimiento de las ventas externas de todos los grandes rubros y se alcanzaron valores récords en las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (US$ 33.119 millones), Productos Primarios (US$ 23.868 millones) y Combustibles y Energía (US$ 8.398 millones). Las Manufacturas de Origen Industrial (US$ 23.061 millones) registraron el valor más alto desde 2013, con exportaciones incrementales respecto a 2021 por US$ 3.148 millones. Representa el mayor crecimiento en valor absoluto del año entre los grandes rubros. En conjunto, las mayores exportaciones de MOI y de Combustibles y Energía explicaron el 60% del aumento de las exportaciones anuales.

Durante el año, se destacaron las exportaciones del complejo sojero que alcanzó el máximo histórico de US$ 24.174 millones. También registraron valores récords de exportación el trigo, el maíz, la carne deshuesada, refrigerada y congelada, la cebada, el petróleo crudo y el litio, entre otros.

Entre los bienes industriales, se destacaron las exportaciones del complejo automotor con un valor total de USD 8.698 millones durante el año y un crecimiento del 22,5%. Se exportaron un total de 322.286 vehículos, 62.999 unidades por encima del 2021. Fueron muy relevantes las exportaciones de productos farmacéuticos que alcanzaron el segundo mayor valor histórico, después de su récord en 2015. También se observa un incremento significativo en valor de las exportaciones de productos químicos (US$ 1.100 millones de aumento), máquinas y aparatos y material eléctricos (US$ 219 millones de aumento). Entre los combustibles fue significativo el incremento en las exportaciones de petróleo crudo, que más que duplicó sus ventas externas durante el año, y de carburantes.

Los principales mercados de exportación en 2022 fueron: Brasil (14,3%), China (9,1%), Estados Unidos (7,5%), Chile (5,6%) e India (5,2%). La Unión Europea fue destino de 12,3% de las exportaciones de 2022.

Las importaciones crecieron fuerte

Las importaciones en 2022 registraron alzas en todos los usos económicos. Los Combustibles y Lubricantes fueron los de mayor incidencia en el incremento anual, con un crecimiento del 120,2%, equivalente a USD 7.025 millones adicionales, impulsadas tanto por el aumento de precios (72%) como de las cantidades (28%). En segundo lugar, se ubicaron los bienes intermedios, que también estuvieron impulsados por un aumento de precios (19%), entre los que se encuentran diversos fertilizantes y agroquímicos. En conjunto, los combustibles y bienes intermedios explicaron más del 60% de las importaciones incrementales del 2022.

Asimismo, se destacaron las importaciones de bienes de capital y sus partes y piezas, que registraron el mayor valor de los últimos cinco años, impulsadas por mayores cantidades (18%). Estas explicaron un tercio de las importaciones anuales, motorizadas por el crecimiento económico y de la inversión, que alcanzó los mayores niveles desde 2011.

Los principales países de origen de las importaciones durante 2022 fueron: China (21,5%), Brasil (19,7%), Estados Unidos (12,7%), Alemania (3,3%) y Bolivia (2,7%). La Unión Europea fue origen de 13,6% de las importaciones de 2022.