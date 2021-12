Subas para la soja y el maíz en Rosario

Los precios de la soja y el maíz cerraron la jornada con alzas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), a tono con los sucedido en el mercado de Chicago tras sensibles bajas de la víspera.

La soja disponible, contractual y por fijaciones subió US$ 5 hasta US$ 345 la tonelada, mientras que la oferta en pesos avanzó $540 a $34.800 la tonelada.

Por el maíz disponible, las ofertas se ubicaron en US$ 205 la tonelada, US$ 10 por encima de los valores de ayer.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además, la fijación de mercadería alcanzó un valor de $ 20.100 la tonelada, mientras que la entrega en diciembre ascendió hasta los US$ 200 y la de enero hasta los US$ 205.

Respecto al cereal del próximo ciclo comercial, la entrega en marzo de 2022 se ubicó en US$ 190; abril y mayo, US$ 185; junio, US$ 175; julio, US$ 170; agosto, US$ 165; y septiembre, US$ 170.

Por el trigo disponible los precios fueron estables, en US$ 230 la tonelada; mientras que la posición diciembre se ubicó en US$ 235.

Por último, el girasol cerró a US$ 410 y el sorgo a US$ 210.

Con información de Télam