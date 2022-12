Alzas en los precios de los granos en Chicago

Los precios de los granos concluyeron la jornada con subas en el mercado de Chicago, impulsados por los problemas climáticos en Argentina y Brasil, entre otras cuestiones.

El contrato de enero de la oleaginosa ganó 1,21% (US$ 6,5) hasta los US$ 543,3 la tonelada, mientras que la posición marzo avanzó 1,12% (US$ 6) y concluyó jornada en US$ 543,7 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las preocupaciones sobre el clima en Argentina, donde la siembra de soja registra un sensible retraso respecto a la última campaña, afectada esencialmente por la sequía.

También influyó en modo alcista la fuerte apreciación del real frente al dólar, "que le resta competitividad a las exportaciones de Brasil y le aporta aire a las ventas de Estados Unidos", indicó un informe de la corredora de granos Granar.

A lo que se sumó la suba del precio del aceite de soja, que escaló 2,55% (US$ 36,2) hasta los US$ 1.456,1 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,73% (US$ 3,6) y se posicionó en US$ 498,7 la tonelada.

Por su parte, del precio del trigo marcó una mejora de 0,25% (US$ 0,7), en US$ 275,8 la tonelada.

Por último, el maíz subió 0,75% (US$ 1,9) y cerró a US$ 256,7 la tonelada, debido a la falta de humedad en el cereal argentino y las complicaciones con la falta de lluvias que se está registrando en los estados del sur de Brasil.

Con información de Télam