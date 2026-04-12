Menos consumo y más aumentos en Resistencia: advierten por subas de entre 5% y 10% en el precio del pan

Las panaderías profundizan la crisis de los comercios de cercanía con caída de ventas y cierres en todo el país. Si bien las cámaras que agrupan a la actividad recomiendan no subir el precio del pan, el presidente del Centro de Industriales Panaderos del Chaco, Alejandro López, confirmó que habrá nuevos incrementos de entre 5% y 10% en los locales de la ciudad de Resistencia.

En medio de la pulverización del poder adquisitivo de los chaqueños por las medidas del presidente Javier Milei y el gobernador Leandro Zdero, el impacto en este alimento básico se verá desde este fin de semana. "Va a empezar a regir el aumento, porque se dispararon los precios de la materia prima", dijo López en declaraciones para Diario Chaco.

Con ese panorama, el presidente del Centro de Industriales Panaderos indicó que, pese a que el precio final del pan y otros productos panificados dependerá de cada comercio y la zona en la que se encuentre, el precio del kilogramo de pan rondaría entre los $2.400 y $2.600.

La alarma no es exclusiva de una provincia o región. Según las estimaciones del sector, en el primer trimestre del año bajó un 45% las ventas en panaderías del país, siendo el tercer año consecutivo de baja. “Estamos muy complicados, llevamos un 60% de caída de ventas en 3 años, cerraron 2000 panaderías y más de 15000 empleos afectados de forma directa”, calcula ante El Destape, Martin Pinto, del centro de panaderos de Merlo.

Las materias primas registraron subas dispersas todos los meses que van del 1,5 al 3%. “Nos viene subiendo la materia prima casi todos los meses. Estamos atentos al aumento del combustible, todo se maneja por flete y eso se traslada a la harina, el azúcar, y la materia grasa”, A eso se añade la suba de servicios. “Tuvimos incrementos de 2,5% en luz y un 1 y pico en el gas. El incremento para el industrial está en torno al 4%”, señaló Pinto.

Supermercadistas asfixiados por la caída del consumo y el aumento de costos: "Cada vez alcanza menos"

En medio de la llegada de nuevas listas por el aumento en el precio de los combustibles y atravesados por el derrumbe del consumo, Miguel Simons, referente de la Cámara de Supermercadistas del Chaco advirtió que "hoy la torta se divide cada vez más y alcanza menos". En ese contexto, indicó que los supermercados de proximidad son de los más afectados, mientras que las grandes cadenas registran caídas más pronunciadas en volumen.

El referente explicó que la leve mejora en el consumo estuvo vinculada al momento del mes y al uso de tarjetas de crédito, ya que coincidió con el período de renovación de los límites. “Eso ayudó a tener una mejor performance en ventas, sobre todo en frutas y verduras, que venían bastante caídas”, afirmó en declaraciones para NEA Hoy.

En ese sentido, mencionó que productos como el chocolate, cuyos insumos son mayormente importados, ya reflejan subas, y anticipó que el impacto será más visible en los próximos meses. Señaló incrementos en materiales de packaging como plásticos y tetrabriks, con subas de entre el 2% y el 10%, y remarcó que los productos descartables, como bolsas y bandejas, aumentaron entre un 15% y un 20%.

Simons sostuvo que la inflación continúa sin mostrar una baja significativa y consideró difícil alcanzar las metas oficiales. “Muchos precios todavía están contenidos porque los comerciantes reducen su rentabilidad para poder vender”, señaló. En esa línea, aseguró que la verdadera evolución de los precios se verá recién cuando la población recupere capacidad de consumo.