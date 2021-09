A 10 días de las elecciones, la Mesa de Enlace amenaza con un paro por la carne

Es la respuesta de la Mesa de Enlace a la decisión de prorrogar por 60 días la restricción a la exportación de carne para contener el precio interno.

La dirigencia agropecuaria volvió a criticar la decisión del Gobierno de prorrogar por sesenta días las restricciones a las exportaciones de carne, mientras le pidió que "se deje de jorobar" y revea la medida, al tiempo que advirtió que por los mercados que la Argentina está dejando de atender, en los países vecinos "están descorchando champán". Además amenazaron con medidas de fuerza, pero no hablaron de actos. El anuncio ocurre a 10 días de las elecciones PASO y poco más de 60 para los comicios generales.

Así lo expresaron los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, luego de la conferencia de prensa ofrecida por la Mesa de Enlace en Santa Fe. Curiosamente, a esa provincia arribó el ex presidente Mauricio Macri.

"Seguramente es lo que va a ocurrir, estamos viendo que el malhumor reinante en todos los productores es importante"

Precisamente en esa provincia "hay casi 10.000 trabajadores de la carne, con un oficio especializado, que están preocupados porque ven que esta cuotificación de la exportación perjudica mucho a la industria frigorífica y, en definitiva, los perjudica a ellos", aseguró Pino.

Pino recordó que "Uruguay, Paraguay y Brasil son muy buenos productores y exportadores de carne" y que en julio los orientales, con un stock ganadero inferior, "exportó más carne que la Argentina".



"Nadie puede tomar medidas de esa naturaleza y si las tomaron, tienen que volver para atrás, no reafirmarlas. No sé si fue Máximo Kirchner, pero quien sea tiene que reverlas y dejarse de jorobar, para que la Argentina vuelva a tener la posición virtuosa que tuvo en la exportación de carnes", puntualizó. Tanto Pino como Achetoni señalaron la posibilidad de medidas de fuerza del sector, aunque no dieron precisiones sobre sus características.

"Seguramente es lo que va a ocurrir, estamos viendo que el malhumor reinante en todos los productores es importante", señaló Pino, quien adelantó que se comenzará a "tomar acciones", que podrían plasmarse en "un acto, una asamblea, o algo similar".

En declaraciones a Radio Colonia, Achetoni señaló que el diálogo con el Gobierno fue "bastante estéril" y que además de los productores la medida

afecta a los trabajadores de la industria frigorífica, que ven "mermados sus sueldos, con peligro de suspensiones y despidos".

"Vamos a demostrar nuestra disconformidad, esto comprueba una vez más la equivocación del Gobierno, lamentablemente", señaló, para agregar que "no se entiende por qué ir en contra de toda la extensión de la cadena de carne, que nos potenciaba y nos ubicaba en el mundo". Por su parte, Pino trajo a colación un estudio de la Sociedad Rural que comprobó pérdidas de toda la cadena de carnes que llegan a los U$S 8 millones diarios.