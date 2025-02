De acuerdo a lo informado en el último Monitor Agroindustrial, elaborado por la cámara que nuclea a las agroexportadoras (CIARA CEC), aún quedan 17 millones de toneladas de soja de campaña 2024 sin vender, es decir, casi 6.700 millones de dólares sin liquidar. Esto implica que el 35% de la vieja cosecha permanece guardada en silobolsas o entregada a los grandes acopios.

Estos datos se corresponden a las primeras tres semanas de enero, previo a la implementación de la baja temporal de retenciones. Desde su publicación en el Boletín Oficial, se habrían realizado ventas por 612 millones de dólares (trigo, maíz y soja) plausibles de ingresar al fisco a los 15 días posteriores a la presentación de las declaraciones juradas. Con estos números, algunos analistas de mercado ven con desconfianza el éxito de la medida oficial.

Granos en silobolsas

Las ventas acumuladas de la campaña 2023-24 de soja al 22 de enero (incluyendo las compras totales de la exportación y de la industria aceitera) llegaron a los 36,1 millones de toneladas, según los datos analizados por la CIARA CEC. “A poco más de 2 meses de que comience a entrar la nueva campaña de soja, resta aún por fijar precio el 35% de la cosecha 23/24, esto es 17,7 millones de toneladas de soja, de las cuales 4,3 millones fueron entregadas principalmente a la industria, pero aún no fueron fijadas y 13,4 millones de toneladas están en manos del productor”, puede leerse en el reciente informe de la CIARA CEC.

Si se tuvieran en cuenta los remanentes de maíz de la anterior cosecha, aun quedarían sin vender o con precio a fijar cerca de 22,1 millones de toneladas de granos al 22 de enero. “De ese total, el 80% corresponde a la soja con 17,7 millones de toneladas y el 20% a maíz con 4,3 millones. En el caso de la soja hay 13,3 millones en manos de productores en silos de almacenaje propios o de terceros y 4,3 millones se han entregado a fijar y están pendientes de fijar precio”, puede leerse en el último informe de la CIARA CEC.

Mejoró la molienda

En diciembre la molienda fue de 3,6 millones de toneladas, un nivel récord para esa época del año. La importación de soja se redujo considerablemente a 110.000 toneladas. Según los datos del sector exportador, la molienda total alcanzó las 42,1 5 millones de toneladas, valor cercano al registrado en 2017 y 2021. “La molienda de soja en diciembre volvió a aumentar, lo cual impactó en una mejora en el uso de la capacidad instalada, la cual alcanzó el índice UCI al 66%. Mientras que la capacidad ociosa fue del 34%”, indicaron desde la CIARA CEC.

La importación de soja de Paraguay fue clave para conseguir estos resultados. Si bien las compras se redujeron en diciembre a 109.804 toneladas, en todo el año se importaron 7.577.687 toneladas. El principal origen fue Paraguay representado el 89% (6.804.006 toneladas), seguido por Uruguay con el 6,4% (484.802), Brasil con el 3,1% (234.416) y por último Bolivia con el 0,7% (54.461).

“Sin la soja importada de Paraguay y Uruguay la capacidad utilizada hubiera sido del 64%”, señalaron desde la CIARA CEC.

La baja temporal de las retenciones

Desde que entró en vigencia la baja temporal de las retenciones, el producto más registrado para su exportación fue el país, con un volumen de 836.000 toneladas y un valor FOB cercano a los 200 millones de dólares. Por su parte, la harina de soja sumó 341.000 toneladas por unos 113 millones de dólares.

Por su parte, el trigo apareció en tercer lugar, con 73 millones y la cebada entre los cereales con 221.000 toneladas, otros 52 millones. De aceite de soja se registraron ventas por 180 millones de dólares.

“En total, todas las anotaciones implican un total de US$612 millones, aproximadamente, plausibles de ingresar a las arcas estatales (en un 80%) bajo el nuevo régimen de liquidación 15 días post DJVE. La pregunta del millón es: ¿está funcionando de acuerdo a lo planeado o por debajo de las expectativas de Economía?”, analizó el consultor Javier Preciado Patiño.

A la Mesa de Enlace, nada

Piden pan y les dan la eliminación del Impuesto al cheque. Los representantes de la Mesa de Enlace mantuvieron un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, con la esperanza de recibir noticias sobre la futura eliminación de las retenciones. Sin embargo, solo les prometieron una eliminación del Impuesto al Cheque.

El Gobierno prometió que el próximo gravamen que eliminará será el impuesto al Cheque, durante un encuentro con los dirigentes de la Mesa de Enlace. Los representantes del campo se reunieron con el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular del ARCA, Juan Pazo, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.

Según informaron los ruralistas luego del encuentro, este compromiso se da en un escenario en el que el sector todavía espera definiciones sobre la campaña gruesa, golpeada por la falta de humedad en los suelos.

Sobre el tema retenciones no pudieron ni decir mu. Los ruralistas le plantearon a Caputo la necesidad de continuar con la tendencia bajista del tributo pero no tuvieron una respuesta positiva. Pero Caputo explicó que por ahora eso no será posible para no afectar el equilibrio fiscal.